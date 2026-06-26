В регионе завершилась общероссийская акция «Время НЕзависимых»

На территории Самарской области прошла общероссийская акция «Время НЕзависимых», приуроченная к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.

Ее основными задачами стали формирование у молодого поколения стойкого неприятия наркопотребления, повышение общественной осведомлённости о масштабах проблемы наркомании и противодействии наркопреступности, а также укрепление в обществе ценностей здорового и законопослушного образа жизни.

В реализации акции приняли участие сотрудники полиции, представители Общественных советов при территориальных органах внутренних дел, специалисты здравоохранения, образования, культуры, спорта, молодежной политики и волонтёры, которые организовали комплексную профилактическую работу с жителями региона.

Особое внимание полицейские уделили молодёжи. В летних лагерях, на дворовых площадках и в общественных местах сотрудники полиции в понятной и доступной форме разъясняли подросткам негативные последствия употребления наркотиков, риски вовлечения в противоправную деятельность, рассказывали о правовых последствиях необдуманных поступков и важности ответственного выбора жизненного пути, раздавали информационные памятки и давали рекомендации по организации полезного досуга.

Работа в данном направлении будет продолжена.

Сотрудники полиции напоминают, что обо всех, ставших известными фактах распространения или потребления наркотиков, можно сообщить в ближайших отдел полиции или по телефону 112, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области