Состоялось вручение аттестатов выпускникам Самарского кадетского корпуса МВД России

В Самарском кадетском корпусе МВД России состоялась торжественная церемония вручения аттестатов о среднем общем образовании и медалей «За особые успехи в учении» выпускникам 2026 года, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В мероприятии приняли участие заместитель начальника Главного Управления МВД России по Самарской области генерал-майор полиции Александр Афанасьев, председатель Общественного совета при областном главке Александр Шахов, герой России, помощник Губернатора Самарской области в сфере безопасности региона Денис Портнягин, Благочинный Красноглинского района, настоятель храма Всех святых, в земле Русской просиявших, города Самары, священник Андрей Мохов, представители органов власти.

Парадным строем по плацу прошли заметно возмужавшие с момента поступления юноши, выстроившись напротив трибуны, они замерли в ожидании начала одного из главных событий в их жизни.

Среди 31 выпускника пятеро кадет стали обладателями медали «За особые успехи в учении» I и II степени. Аттестаты среднего общего образования были вручены кадетам 5 курса, среди них – два с отличием.

Поддержать в этот важный день ребят пришли их родные и близкие.

Открывая мероприятие, под звуки Гимна Российской Федерации прошла знаменная группа, и по команде «смирно» ведущий парада доложил начальнику кадетского корпуса, что курсы для торжественного вручения аттестатов о среднем общем образовании построены.

Ребята строевым шагом подходили к Александру Афанасьеву и Александру Шахову и получали из их рук свои первые документы об образовании.

Генерал-майор полиции отметил: «Для выпускников этот день стал по-настоящему важным: позади остались годы напряжённой учёбы, тренировок, строевых занятий и уроков по общеобразовательным дисциплинам. Но именно эти навыки - умение действовать слаженно, сохранять выдержку в сложных ситуациях, ставить долг и честь превыше всего - станут надёжной опорой в их дальнейшей жизни».

Тёплые напутствия прозвучали от руководства корпуса и педагогов: они подчеркнули важность верности присяге, ценность товарищества и то, что настоящая сила в способности оставаться честным и принципиальным в любых обстоятельствах.

Кульминацией праздника стали творческий номер, подготовленный специально к этому дню, который напомнил о том, что за формой и выправкой скрываются живые, неравнодушные люди.

Завершилась церемония трогательным ритуалом прощания со Знаменем Самарского кадетского корпуса МВД России - символом традиций, чести и преемственности поколений.

Под звуки марша выпускники прошли перед трибуной, демонстрируя ту самую выправку и слаженность, которые стали результатом многолетних тренировок и исполнили Государственный гимн Российской Федерации.

Александр Шахов подчеркнул: «Впереди у ребят - новый этап: кто‑то продолжит обучение в ведомственных вузах, кто‑то выберет иной путь, но уроки кадетского братства, привитые ценности и навыки останутся с ними навсегда. Этот день сохранится в их памяти как рубеж, отделяющий юность от взрослой, ответственной жизни, полной вызовов и возможностей».

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области