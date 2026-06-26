Я нашел ошибку
Главные новости:
В этом году здание школы № 70 в Самре площадью 3,3 тысячи квадратных метров на улице Коммунистической обновляют благодаря нацпроекту «Молодежь и дети».
В Самаре идет капремонт школы № 70
Руководство ГУ МВД России по Самарской области и председатель Общественного совета при региональном главке приняли участие в церемонии вручения аттестатов выпускникам Самарского кадетского корпуса МВД России
Состоялось вручение аттестатов выпускникам Самарского кадетского корпуса МВД России
На территории Самарской области прошла общероссийская акция «Время НЕзависимых», приуроченная к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.
В регионе завершилась общероссийская акция «Время НЕзависимых»
9 июля 2026 года состоится личный прием граждан под руководством начальника Главного управления МЧС России по Самарской области, генерал-майора внутренней службы Сергея Петровича Аникина по вопросам, входящим в компетенцию МЧС России.
Глава ГУ МЧС по Самарской области проведет личный прием граждан
Врач-анестезиолог Самарской областной детской клинической больницы имени Н.Н. Ивановой Артур Попов в День России, 12 июня достиг вершины Эльбруса – высочайшей точки Европы - 5642 метра.
Самарский: врач-анестезиолог покорил Эльбрус
По версии следствия, 21 июня 2026 года между фигурантом и 34-летним мужчиной, находящимися на территории общественного пляжа в селе Васильевка Безенчукского района, произошел конфликт.
В Безенчукском районе мужчина умер после конфликта на пляже
В историческом центре Самары продолжается ремонт дороги на улице Венцека и кольцевой развязке на площади Революции. Все работы выполняются по нацпроекту.
Около 45% дорожных работ выполнено на площади Революции и ул. Венцека в Самаре
Минкультуры России объявляет о старте приема заявок на Всероссийский конкурс лучших педагогических практик в школах креативных индустрий.
Открыт прием заявок на Всероссийский конкурс лучших педагогических практик в школах креативных индустрий
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.06
1.43
EUR 87.4
1.63
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
25 июня в СОУНБ состоится лекция «Внутренний ребёнок: как перестать себя критиковать и наказывать»
Андрей Кочетков расскажет в «ЗИМ Галерее», почему Самара – не столица
В Самаре пройдет лекция «Родной, чужой и непостроенный: дом в новой русской прозе»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самаре идет капремонт школы № 70

247
В этом году здание школы № 70 в Самре площадью 3,3 тысячи квадратных метров на улице Коммунистической обновляют благодаря нацпроекту «Молодежь и дети».

В этом году здание школы № 70 в Самре площадью 3,3 тысячи квадратных метров на улице Коммунистической обновляют благодаря нацпроекту «Молодежь и дети».

На сегодняшний день общая строительная готовность капремонта составляет 38%. В работе фасад и внутренние помещения на всех четырех этажах – коридор, лестницы, учебные кабинеты, санузлы и спортзал. В числе прочего капитально ремонтируют системы отопления, водоснабжения и канализации. Далее будет благоустроена территория школы. Работы выполняет подрядная организация ООО «СТАРТ-2».

Как отметила директор школы № 70 Елена Косилова, в прошлом году учреждение отметило 65-летний юбилей. Всего на сегодняшний день здесь учится более 400 детей.

В 2026 году капитальные ремонты в рамках национальных проектов «Семья» и «Молодежь и дети» запланированы также в школах №№ 36, 131 (корпус на ул. Промышленности, 319), № 167. Кроме того, в 2026 году начнутся ремонтные работы в школе № 110 на ул. Промышленности, 276. Также в Самаре завершается капитальный ремонт школы № 8, стартовавший в 2025 году.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Руководство ГУ МВД России по Самарской области и председатель Общественного совета при региональном главке приняли участие в церемонии вручения аттестатов выпускникам Самарского кадетского корпуса МВД России
26 июня 2026, 20:43
Состоялось вручение аттестатов выпускникам Самарского кадетского корпуса МВД России
Руководство ГУ МВД России по Самарской области и председатель Общественного совета при региональном главке приняли участие в церемонии вручения аттестатов... Общество
318
На территории Самарской области прошла общероссийская акция «Время НЕзависимых», приуроченная к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.
26 июня 2026, 20:12
В регионе завершилась общероссийская акция «Время НЕзависимых»
На территории Самарской области прошла общероссийская акция «Время НЕзависимых», приуроченная к Международному дню борьбы со злоупотреблением... Общество
271
9 июля 2026 года состоится личный прием граждан под руководством начальника Главного управления МЧС России по Самарской области, генерал-майора внутренней службы Сергея Петровича Аникина по вопросам, входящим в компетенцию МЧС России.
26 июня 2026, 19:38
Глава ГУ МЧС по Самарской области проведет личный прием граждан
9 июля 2026 года состоится личный прием граждан под руководством начальника Главного управления МЧС России по Самарской области, генерал-майора внутренней службы... Общество
294

  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Шестой кассационный суд снизил срок экс-министру транспорта Самарской области Ивану Пивкину
26 июня 2026  12:49
Шестой кассационный суд снизил срок экс-министру транспорта Самарской области Ивану Пивкину
378
Сегодня, 25 июня, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вручил медали «За особые успехи в учении» одним из лучших выпускников школ, достигших высоких результатов в учебе и сдаче единого государственного экзамена.
25 июня 2026  17:47
Глава региона Вячеслав Федорищев  вручил медали «За особые успехи в учении»
658
В среду, 24 июня, губернатор Вячеслав Федорищев провел совещание по вопросу обеспечения жителей, предприятий, отраслей экономики Самарской области топливом.
25 июня 2026  15:08
Губернатор Вячеслав Федорищев принял решение о лимитах на продажи топлива
753
Территория у башни Самарской крепости получит новый облик в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство»
25 июня 2026  13:12
Территория у башни Самарской крепости получит новый облик в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство»
847
День молодёжи отметят в Самаре
25 июня 2026  10:45
День молодёжи отметят в Самаре
933
Весь список