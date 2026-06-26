В Самаре идет капремонт школы № 70

В этом году здание школы № 70 в Самре площадью 3,3 тысячи квадратных метров на улице Коммунистической обновляют благодаря нацпроекту «Молодежь и дети».



На сегодняшний день общая строительная готовность капремонта составляет 38%. В работе фасад и внутренние помещения на всех четырех этажах – коридор, лестницы, учебные кабинеты, санузлы и спортзал. В числе прочего капитально ремонтируют системы отопления, водоснабжения и канализации. Далее будет благоустроена территория школы. Работы выполняет подрядная организация ООО «СТАРТ-2».



Как отметила директор школы № 70 Елена Косилова, в прошлом году учреждение отметило 65-летний юбилей. Всего на сегодняшний день здесь учится более 400 детей.



В 2026 году капитальные ремонты в рамках национальных проектов «Семья» и «Молодежь и дети» запланированы также в школах №№ 36, 131 (корпус на ул. Промышленности, 319), № 167. Кроме того, в 2026 году начнутся ремонтные работы в школе № 110 на ул. Промышленности, 276. Также в Самаре завершается капитальный ремонт школы № 8, стартовавший в 2025 году.

Фото: пресс-служба администрации Самары