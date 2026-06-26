Открыт прием заявок на Всероссийский конкурс лучших педагогических практик в школах креативных индустрий

Минкультуры России объявляет о старте приема заявок на Всероссийский конкурс лучших педагогических практик в школах креативных индустрий.



Конкурс направлен на выявление, поддержку и распространение эффективных педагогических практик в школах креативных индустрий, способствующих развитию творческих способностей обучающихся, внедрению современных образовательных технологий и повышению качества обучения по современным творческим направлениям.



К участию приглашаются руководители, педагоги и методисты школ креативных индустрий, созданных на базе организаций культуры в субъектах Российской Федерации.



Окончание заявочной кампании – 15 сентября 2026 года.



В школах креативных индустрий накоплен значительный методический опыт реализации дополнительных общеобразовательных программ по ключевым направлениям креативных индустрий – звукорежиссуре и современной электронной музыке, фото- и видеопроизводству, анимации и 3D-графике, дизайну и интерактивным цифровым технологиям AR/VR.

По итогам конкурса, призванного выявить наиболее эффективные методики преподавания, будет сформирован Единый сборник лучших педагогических практик. Он станет общедоступным методическим ресурсом и будет способствовать дальнейшему тиражированию выявленных подходов в целях повышения качества подготовки обучающихся в сфере креативных индустрий.



«Сегодня школы креативных индустрий являются важной частью современной образовательной инфраструктуры. Педагоги создают уникальные образовательные форматы, которые помогают детям раскрывать творческий потенциал и получать востребованные компетенции. Конкурс лучших педагогических практик позволит не только выявить наиболее эффективные подходы, но и совершенствовать образовательный процесс через трансляцию лучших региональных наработок среди профессионального сообщества. Уверена, что он станет площадкой для обмена опытом и дальнейшего успешного развития сети школ креативных индустрий по всей стране» – отметила статс-секретарь – заместитель Министра культуры Российской Федерации Жанна Алексеева.

Подробная информация об условиях участия размещена на официальной странице конкурса на сайте Культурадляшкольников.рф



Учредитель конкурса – Министерство культуры Российской Федерации, организатором выступает Центр культурных стратегий и проектного управления (РОСКУЛЬПРОЕКТ).

Фото: минкульт СО