Травматологи больницы имени Семашко освоили новый метод лечения

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Врачи отделения травматологии и ортопедии Самарской городской клинической больницы им. Н.А.Семашко освоили новый метод высокотехнологичного лечения - корригирующую остеотомию с остеосинтезом и костной пластикой.



Как отмечают специалисты, такой способ хирургического лечения стал важным прорывом в борьбе с проблемой неправильно сросшихся переломов как лучевой, так и локтевой костей.



«Остеотомия - это хирургическая процедура, которая используется для изменения формы и направления кости путем искусственного перелома. Во время операции костные фрагменты смещают в нужное направление и фиксируют в выгодном анатомическом положении при помощи пластин, спиц или винтов. После остеотомии функция руки и кисти значительно улучшается. Пациенты отмечают снижение болей и увеличение амплитуды движения в лучезапястном или локтевом суставах», - рассказал заведующий травматологическим центром, врач-травматолог-ортопед Константин Карпов.



При выполнении костной пластики врачи заменяют слои лучевой кости, восстанавливают анатомические соотношения суставных поверхностей костей запястья.



«Переломы лучевой кости составляют до 20% от всех травм опорно-двигательной системы, а неправильное сращение - до 65% клинических случаев. При таких переломах остеотомия является эффективным методом лечения и помогает пациентам вернуться к нормальной жизни и активным повседневным занятиям. Однако конкретная методика и решение о проведении операции зависят от индивидуальных особенностей пациента и могут быть определены только врачом после тщательного обследования и диагностики», - пояснил врач.



Ежегодно специалисты больницы выполняют около 300 высокотехнологичных операций по всем хирургическим профилям: гинекология, хирургия, урология, нейрохирургия, травматология и ортопедия. Врачи-травматологи активно занимаются эндопротезированием, а также реконструктивно- пластическими операциями на костях таза, верхних и нижних конечностях с использованием компьютерной навигации.