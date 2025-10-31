Тайные агенты от Росздравнадзора проверят качество медуслуг в Самаре

143

Метод «тайного покупателя» начнут внедрять в медицинских учреждениях Самары. Под видом обычных пациентов в больницы и поликлиники будут приходить проверяющие Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).

На личном опыте они оценят качество оказания медпомощи и правила оказания услуг. Под их пристальным вниманием все процессы: от записи на прием до назначения лечения. Отдельно проверяющие оценят соблюдение стандартов общения врача и пациента.

Предполагается, что такие проверки помогут обнаруживать нарушения на местах и в итоге повысят качество медицинского обслуживания для всех граждан.

Источник: sgpress.ru

Фото: pxhere.com