7 ноября в День воинской славы России в Самаре пройдут торжественные мероприятия XV юбилейного Парада Памяти.
В Самаре пройдут торжественные и памятные мероприятия 7 ноября
Под видом обычных пациентов в больницы и поликлиники будут приходить проверяющие Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.
Тайные агенты от Росздравнадзора проверят качество медуслуг в Самаре
Его представят в рамках международного форума "Россия – спортивная держава".
Вячеслав Федорищев анонсировал презентацию нового района Самары – Беспилотного
Приговором суда осужденным назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 8, 5 лет до 9, 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Четверо самарцев признаны виновными в вымогательстве и совершении ряда преступлений
Он также принимал участие в создании таких фильмов, как «Где находится нофелет?», «Вход через окно», «Срочный вызов» и «Крик в ночи».
Умер режиссер фильма «Самая обаятельная и привлекательная» Геральд Бежанов
О враче-хирурге с большой буквы на открытии вспоминали многочисленные благодарные пациенты, коллеги-медицинские работники, и действующие и те, кто уже давно находится на заслуженном отдыхе, почётные граждане города.
"Легенда новокуйбышевской хирургии": памятную доску открыли почётному гражданину города Николаю Ракову
С 1 ноября 2025 года международный аэропорт «Курумоч» будет связан с Самарой и Тольятти регулярным автобусным сообщением.
Первый пассажирский автобус до аэропорта «Курумоч» стартует из Тольятти
В бесперебойном режиме в часы работы поликлиник будет организована выдача льготных лекарственных препаратов.
О работе медицинских служб региона в период продолжительных выходных
Тайные агенты от Росздравнадзора проверят качество медуслуг в Самаре

31 октября 2025 20:27
Под видом обычных пациентов в больницы и поликлиники будут приходить проверяющие Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

Метод «тайного покупателя» начнут внедрять в медицинских учреждениях Самары. Под видом обычных пациентов в больницы и поликлиники будут приходить проверяющие Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).

На личном опыте они оценят качество оказания медпомощи и правила оказания услуг. Под их пристальным вниманием все процессы: от записи на прием до назначения лечения. Отдельно проверяющие оценят соблюдение стандартов общения врача и пациента.

Предполагается, что такие проверки помогут обнаруживать нарушения на местах и в итоге повысят качество медицинского обслуживания для всех граждан.

Источник: sgpress.ru

 

Фото:  pxhere.com

Теги: Медицина Самара

