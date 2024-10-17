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Специалисты Богатовской центральной районной больницы работают на современном УЗИ-аппарате

17 октября 2024 16:43
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Современный УЗИ-аппарат увеличивает доступность диагностики сердечно-сосудистых заболеваний для жителей Богатовского района.

Специалисты Богатовской центральной районной больницы работают на современном УЗИ-аппарате, поставленном в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Оборудование позволяет проводить исследования сердца и сосудов методами эхокардиографии для диагностики сердечной недостаточности, а также ультразвуковое дуплексное сканирование артерий для выявления риска развития нарушений мозгового кровообращения.

«Исследования проводит специально обученный для работы на этом оборудовании врач. Пациентам, перенесшим инсульт, проводим сканирование брахиоцефального ствола для оценки степени риска развития повторного нарушения мозгового кровообращения. ЭхоКГ-исследования позволяют оценить стадии развития хронической сердечной недостаточности. При необходимости экстренно можем посмотреть сосуды нижних конечностей на предмет тромбоза, – рассказал заместитель главного врача по медицинской части Богатовской больницы Андрей Крылач. - Теперь стационарные и амбулаторные пациенты проходят плановые или экстренные исследования с высокой точностью в более короткие сроки».

Аппарат установлен в диагностическом отделении больницы. С момента ввода в эксплуатацию на нём проведено 805 эхокардиографических исследований и 670 дуплексных сканирований брахиоцефального ствола.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. Всего в этом году в рамках нацпроекта в учреждения первичного звена здравоохранения поставлено 40 УЗИ-аппаратов.

 

Фото:   минздрав СО

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