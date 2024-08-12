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Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» специалисты Тольяттинской поликлиники №4 проводят исследования на современном ультразвуковом аппарате. Оборудование позволяет проводить УЗИ сердца, артерий, вен нижних конечностей, сосудов головы и шеи.



«На УЗИ-аппарате высокого разрешения специалисты отслеживают показатели одномоментно на двух экранах и сравнивают их в динамике. Есть возможность записи всего процесса исследования на электронном носителе. Кроме того, оборудование подключается к локальной сети, что позволяет передавать изображения в режиме реального времени специалистам областных учреждений для проведения телемедицинской консультации», – отметил заведующий консультативно-диагностическим отделением поликлиники №4 Александр Слободкин.



Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. Всего в этом году в рамках нацпроекта в учреждения первичного звена здравоохранения поставлено 40 УЗИ-аппаратов.

Фото: минздрав СО/Алексей Коновалов