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«Спасибо, что храните здоровье земляков»: Дмитрий Азаров встретился с врачами нового клинико-диагностического отделения в Крутых Ключах

30 декабря 2022 17:52
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На создание модульного здания ушло меньше полугода – работа начались летом и уже полностью завершены, все готово к приему пациентов.

В пятницу, 30 декабря, Губернатор Дмитрий Азаров проверил качество работ в новом клинико-диагностическом отделении Самарской городской поликлиники №1 для детей и взрослых, которое уже после новогодних праздников откроется в микрорайоне Крутые Ключи. На создание модульного здания ушло меньше полугода – работа начались летом и уже полностью завершены, все готово к приему пациентов.

В модуле размещено консультативно-диагностического отделение для взрослых и детей. Главный врач Самарской городской поликлиники №1 Василий Милованов рассказал Губернатору, что в здании есть кабинеты для ультразвукового и эндоскопического обследования с современным оборудованием, созданы помещения для приема оториноларинголога, офтальмолога. Кроме того, в наличии женский смотровой кабинет, есть хирургические кабинеты с перевязочными и помещения для проведения физиотерапии.

«Наши кабинеты оснащены самыми современными аппаратами, поэтому у жителей крупного микрорайона появилась возможность получать целый комплекс физиотерапевтических услуг, которые можно пройти по ОМС, в том числе магнитотерапию, лазерную и ультразвуковую терапию», – рассказала врач-терапевт Татьяна Филатова.

Дополнительно в модуль поставлен цифровой передвижной маммограф, которого ранее в оснащении поликлиники не было. Это позволит значимо улучшить доступность и качество медицинской помощи, направленной на ранее выявление заболеваний молочных желез, включая онкозаболевания.

«Здесь будут сконцентрированы узкие врачи и все диагностические службы. Необходимость этого отделения назревала давно, потому что район постоянно растет и развивается, – отметил Василий Милованов. – Все оборудование самое современное. Совсем скоро начнется прием пациентов. Это хорошие условия для сотрудников и пациентов. Мы максимально приближаем медицинскую помощь к населению и обеспечиваем доступность всех услуг».

Поликлиническое отделение микрорайона Крутые Ключи оказывает медицинскую помощь 25 134 пациентам, из них 9132 – дети. Поэтому открытия нового диагностического центра жители ждут с нетерпением.

«В нашем микрорайоне живет такое большое количество людей – и дети, и взрослые, и пенсионеры, поэтому эта поликлиника нам очень нужна. Тем более, что она расположена в нашем микрорайоне, не придется ездить на Мехзавод», – отметила местная жительница Елена Марченко.

«Для того, чтобы добраться в поликлинику, нужно ехать час в одну сторону и заранее записываться в очередь. Очень рады, что теперь медицинская помощь станет ближе. Здесь будут узкие специалисты, к которым мы сможем записывать на прием, – это очень радует», – поделилась впечатлениями Оксана Косырева.

Заведующая отделением Анна Иванова рассказала руководителю региона, что в медучреждении будет работать 56 человек, из них 44 - на постоянной основе. «Мы уже готовы приступить к работе и оказанию помощи людям», – добавила она и поблагодарила Губернатора за реализацию этого объекта.

«Поздравляю вас с наступающим Новым годом, путь он будет счастливым. Спасибо вам за то, что храните здоровье наших земляков», – обратился Дмитрий Азаров к коллективу медработников клинико-диагностического отделения.

Всего за последние годы в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Самарской области построено и реконструировано порядка 115 медицинских учреждений, в том числе 83 ФАПа, 11 ОВОП, 7 врачебных амбулаторий. На 243 объектах здравоохранения проведен капитальный ремонт. Открыто 8 Центров амбулаторной онкологической помощи. Приобретено 438 единиц автотранспорта первичного звена и 215 единицы автомобилей скорой медицинской помощи.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

 

Теги: Акценты Дмитрий Азаров

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