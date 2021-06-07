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Сотрудники Почты России в Самаре смогли сделать прививки от COVID-19 прямо на рабочем месте

7 июня 2021 20:23
158
Смогли сделать прививки 20 работников аппарата управления и городских почтовых отделений.

Пункт вакцинации препаратом «Спутник V» открылся в здании Самарского главпочтамта с соблюдением всех необходимых требований. И сегодня в нем смогли сделать прививки 20 работников аппарата управления и городских почтовых отделений.

"Перед вакцинацией сотрудники получили консультацию врача-терапевта и ответы на интересующие вопросы. Врачи подробно рассказали об условиях проведения процедуры, измерили температуру тела, артериальное давление и уровень насыщения крови кислородом. Уже через несколько часов сотрудники, зарегистрированные на портале Госуслуг, получили уведомления о возможности заполнения дневника наблюдений за состоянием здоровья", - рассказали в пресс-службе оперштаба СО.

 

Фото:   пресс-служба оперштаба СО

Теги: вакцинация почта России

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