Сотрудники Почты России в Самаре смогли сделать прививки от COVID-19 прямо на рабочем месте

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Пункт вакцинации препаратом «Спутник V» открылся в здании Самарского главпочтамта с соблюдением всех необходимых требований. И сегодня в нем смогли сделать прививки 20 работников аппарата управления и городских почтовых отделений.



"Перед вакцинацией сотрудники получили консультацию врача-терапевта и ответы на интересующие вопросы. Врачи подробно рассказали об условиях проведения процедуры, измерили температуру тела, артериальное давление и уровень насыщения крови кислородом. Уже через несколько часов сотрудники, зарегистрированные на портале Госуслуг, получили уведомления о возможности заполнения дневника наблюдений за состоянием здоровья", - рассказали в пресс-службе оперштаба СО.

Фото: пресс-служба оперштаба СО