Сотрудники Почты России Самары прошли вакцинацию от COVID–19

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Руководство регионального почтового управления организовало вакцинацию сотрудников в медпункте Самарского почтамта на улице Ленинградской.

В своем Послании Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подчеркнул важность вакцинации и ответственного участия в этом процессе предприятий. «Для борьбы с инфекциями мы должны сделать регулярной и по-настоящему массовой практику вакцинации», - отметил Глава региона.

Как рассказал заместитель директора макрорегиона Волга АО «Почта России» Александр Шелковников, мероприятие по вакцинации против новой коронавирусной инфекции проведено по заявкам сотрудников.

«Ранее наше предприятие обеспечило вакцинацию своих работников на базе лечебных учреждений области, - пояснил Александр Игоревич. - К настоящему моменту провакцинировано порядка 400 сотрудников, в ближайшее время еще 420 человек пройдут вакцинацию. Наши сотрудники активно работают с людьми, мы в первую очередь должны обеспечить их безопасность с помощью профилактических прививок».

«Хочу обезопасить себя, своих коллег, родных. Настроен положительно и настраиваю своих сотрудников защититься от инфекции и поберечь своих клиентов. Среди наших клиентов много пожилых, они в зоне риска. Очень удобно все организовано, нас обследовали, осмотрели, можно, не отрываясь от работы, быстро и без очереди пройти врачебный осмотр и сделать прививку», - поделился руководитель отделения почтовой связи №81 Самары Николай Мурзабаев.

«Для меня важно, что вакцинацию можно пройти на рабочем месте, - добавила заместитель начальника отделения связи №35 Самары Рамиля Шарипова. - Это удобно и это необходимо, так как мы общаемся с большим количеством клиентов».