Я нашел ошибку
Главные новости:
В 1\2 финала в четверг она сыграет с Тамарой Зиданшек из Словении.
Анастасия Павлюченкова впервые в своей карьере вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»
В медпункте Самарского почтамта на улице Ленинградской.
Сотрудники Почты России Самары прошли вакцинацию от COVID–19
Предыдущий рекорд установила жительницей Мали, которая за один раз родила девять детей.
Мировой рекорд: в ЮАР женщина родила сразу семь мальчиков и трех девочек
Два человека задержаны.
Макрон получил пощечину во время общения с гражданами
В День социального работника, в Самаре прошел межрегиональный форум «Социальная служба: защита, поддержка, развитие».
Дмитрий Азаров вручил госнаграды лучшим работникам социальной сферы
Порядка 600 музыкантов все вместе сыграют несколько произведений, в числе которых, конечно, и знаменитый вальс "На сопках Маньчжурии".
Фестиваль «На сопках Маньчжурии» завершится  выступлением масштабного сводного оркестра
Также предлагают ограничить допустимую скорость движения устройств в пешеходных зонах до 20 км/ч и оставить приоритет движения за пешеходами.
В Минтрансе предложили запретить использование электросамокатов тяжелее 35 кг на тротуарах
Турнир будет проходить с июня по сентябрь с участием любительских команд со всей области.
12 июня, начинаются игры лиги Губернатора Самарской области по баскетболу 3х3 «BasketNights»
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.83
-0.1
EUR 88.64
-0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский музей инженерных войск на паромах посетили 12 тысяч человек
Самарцев приглашают на концертную программу «Россия – одна для всех!»
Уникальный музей на паромах пришвартуется 7 мая в Самаре
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Сотрудники Почты России Самары прошли вакцинацию от COVID–19

8 июня 2021 19:28
82
В медпункте Самарского почтамта на улице Ленинградской.

Руководство регионального почтового управления организовало вакцинацию сотрудников в медпункте Самарского почтамта на улице Ленинградской.

В своем Послании Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подчеркнул важность вакцинации и ответственного участия в этом процессе предприятий. «Для борьбы с инфекциями мы должны сделать регулярной и по-настоящему массовой практику вакцинации», - отметил Глава региона. 

Как рассказал заместитель директора макрорегиона Волга АО «Почта России» Александр Шелковников, мероприятие по вакцинации против новой коронавирусной инфекции проведено по заявкам сотрудников.

«Ранее наше предприятие обеспечило вакцинацию своих работников на базе лечебных учреждений области, - пояснил Александр Игоревич.  - К настоящему моменту провакцинировано порядка 400 сотрудников, в ближайшее время еще 420 человек пройдут вакцинацию. Наши сотрудники активно работают с людьми, мы в первую очередь должны обеспечить их безопасность с помощью профилактических прививок».

«Хочу обезопасить себя, своих коллег, родных. Настроен положительно и настраиваю своих сотрудников защититься от инфекции и поберечь своих клиентов. Среди наших клиентов много пожилых, они в зоне риска. Очень удобно все организовано, нас обследовали, осмотрели, можно, не отрываясь от работы, быстро и без очереди пройти врачебный осмотр и сделать прививку», - поделился руководитель отделения почтовой связи №81 Самары Николай Мурзабаев.

«Для меня важно, что вакцинацию можно пройти на рабочем месте, - добавила заместитель начальника отделения связи №35 Самары Рамиля Шарипова.  -  Это удобно и это необходимо, так как мы общаемся с большим количеством клиентов».

 

Теги: вакцинация почта России сотрудники

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Но, вакцинация должна быть добровольной.
08 июня 2021, 16:36
Мишустин считает важным, чтобы пожилые граждане сделали прививку от коронавируса
Но, вакцинация должна быть добровольной. Общество
141
Пройти вакцинацию от COVID-19 может любой житель области старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний.
08 июня 2021, 14:59
В дни фестиваля «ВолгаФест-2021» на набережной будет работать мобильный пункт вакцинации
Пройти вакцинацию от COVID-19 может любой житель области старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний. Общество
176
Смогли сделать прививки 20 работников аппарата управления и городских почтовых отделений.
07 июня 2021, 20:23
Сотрудники Почты России в Самаре смогли сделать прививки от COVID-19 прямо на рабочем месте
Смогли сделать прививки 20 работников аппарата управления и городских почтовых отделений. Здравоохранение
1252
В центре внимания
Дмитрий Азаров поздравил соцработников Самарской области с праздником
8 июня 2021  13:32
Дмитрий Азаров поздравил соцработников Самарской области с праздником
195
В Самаре на прежнее место вернут остановку возле станции метро Безымянка
8 июня 2021  13:10
В Самаре на прежнее место вернут остановку возле станции метро "Безымянка"
191
В Самаре перекроют улицу Мориса Тореза и Авроры с 11 по 15 июня
8 июня 2021  12:52
В Самаре перекроют улицу Мориса Тореза и Авроры с 11 по 15 июня
197
В Самарской области могут вырасти тарифы за перевозку пассажиров электричек
7 июня 2021  14:02
В Самарской области могут вырасти тарифы за перевозку пассажиров электричек
500
Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе
7 июня 2021  13:29
Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе
466
Весь список