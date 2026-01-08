Сборная врачей Самарской области приняла участие в Чемпионате России по мини-футболу

В Нижнем Новгороде завершился XII Чемпионат России по мини-футболу среди врачей, который в этом году стал самым масштабным за всю историю турнира. В течение двух игровых дней на трёх площадках города соревновались 36 команд из 27 регионов страны. Это около 600 действующих врачей, для которых футбол стал частью профессиональной культуры и образа жизни.

Турнир проходил в двух возрастных категориях — без ограничений по возрасту и 45+. Самарскую команду представили врачи травматологи-ортопеды, сердечно-сосудистые хирурги, торакальные хирурги, терапевты, анестезиологи-реаниматологи из областной больницы им.В.Д. Середавина, больницы N1 им. Н.И. Пирогова, Клиник СамГМУ, Самарских больниц N 4, 6, 8, а также Клявлинской больницы.

️Капитан сборной врачей, заведующий отделением – врач-травматолог-ортопед Самарской городской клинической больницы №1 им. Н. И. Пирогова Александр Резниченко рассказал, что в этом году не удалось занять призовые места, но ребята боролись и выкладывались в каждом матче.

«Быть капитаном сборной врачей нашей области – огромная честь и вместе с тем большая ответственность. Помимо достижения результатов, испытываешь беспокойство за каждого игрока, ведь спорт может быть травматичным, а для нас это недопустимо. Наши пациенты ждут!», - отметил Александр Резниченко.

По словам игроков команды, совмещение работы и спорта – задача вполне выполнимая, если есть мотивация и желание. Медицинские работники, осознавая истинность изречения о здоровом теле и духе, стремятся следовать ему.

«Эмоциональная насыщенность нашей работы требует поддержания уровня гормонов радости, и спорт в этом помогает. Спорт – это не просто увлечение, а стиль жизни. При желании всегда можно найти время для занятий, хотя бы пару раз в неделю. Главное – захотеть! Даже утренняя зарядка может стать отличным началом и примером для детей. Большие достижения начинаются с малых шагов. Не стоит стесняться и бояться, просто начните заниматься, и ваша жизнь вскоре изменится к лучшему», - подчеркнул капитан команды.

Фото: минздрав СО