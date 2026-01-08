Я нашел ошибку
Главные новости:
Детям зимой нужно обязательно есть цитрусовые, морковь и орехи.
Врач назвала пять лучших продуктов для здоровья детей зимой
Всего у Фонда «Сколково» действуют 26 региональных операторов в разных субъектах РФ.
«Жигулевская долина» - в ТОП-3 региональных операторов «Сколково»
Почему загрузка судов ограничена 70%?
В минтрансе СО рассказали почему на переправе в Рождествено работает только три судна
В течение двух игровых дней соревновались 36 команд из 27 регионов страны.
Сборная врачей Самарской области приняла участие в Чемпионате России по мини-футболу
В 2026 году вопрос «покупать или снимать» превращается в вопрос о доступности дешевых денег, считают эксперты.
По расчетам аналитиков, аренда квартиры будет вдвое дешевле покупки новостройки в 2026 году
Автомобилистов просят парковать транспортные средства исключительно в местах, разрешенных дорожными знаками.
В ночь с 8 на 9 января в Самаре проведут контрольную расчистку дорог и вывоз снега
Кластер объединил творческих людей из различных сфер: искусства, дизайна, технологий и предпринимательства.
Креативный кластер "ВМесте" открыли в Сызрани 
В Усадьбе Деда Мороза 9 января, ребят поздравит морозный гость из Беларуси, 10 января – якутский хранитель холода, а 11 января – татарский зимний волшебник.
На площади Куйбышева зимние волшебники из Беларуси, Якутии и Татарстана поздравят юных самарцев
Сборная врачей Самарской области приняла участие в Чемпионате России по мини-футболу

248
В течение двух игровых дней соревновались 36 команд из 27 регионов страны.

В Нижнем Новгороде завершился XII Чемпионат России по мини-футболу среди врачей, который в этом году стал самым масштабным за всю историю турнира. В течение двух игровых дней на трёх площадках города соревновались 36 команд из 27 регионов страны. Это около 600 действующих врачей, для которых футбол стал частью профессиональной культуры и образа жизни.

Турнир проходил в двух возрастных категориях — без ограничений по возрасту и 45+. Самарскую команду представили врачи травматологи-ортопеды, сердечно-сосудистые хирурги, торакальные хирурги, терапевты, анестезиологи-реаниматологи из областной больницы им.В.Д. Середавина, больницы N1 им. Н.И. Пирогова, Клиник СамГМУ, Самарских больниц N 4, 6, 8, а также Клявлинской больницы.

️Капитан сборной врачей, заведующий отделением – врач-травматолог-ортопед Самарской городской клинической больницы №1 им. Н. И. Пирогова Александр Резниченко рассказал, что в этом году не удалось занять призовые места, но ребята боролись и выкладывались в каждом матче.

«Быть капитаном сборной врачей нашей области – огромная честь и вместе с тем большая ответственность. Помимо достижения результатов, испытываешь беспокойство за каждого игрока, ведь спорт может быть травматичным, а для нас это недопустимо. Наши пациенты ждут!», - отметил Александр Резниченко.

По словам игроков команды, совмещение работы и спорта – задача вполне выполнимая, если есть мотивация и желание. Медицинские работники, осознавая истинность изречения о здоровом теле и духе, стремятся следовать ему.

«Эмоциональная насыщенность нашей работы требует поддержания уровня гормонов радости, и спорт в этом помогает. Спорт – это не просто увлечение, а стиль жизни. При желании всегда можно найти время для занятий, хотя бы пару раз в неделю. Главное – захотеть! Даже утренняя зарядка может стать отличным началом и примером для детей. Большие достижения начинаются с малых шагов. Не стоит стесняться и бояться, просто начните заниматься, и ваша жизнь вскоре изменится к лучшему», - подчеркнул капитан команды.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

Существенным стимулом среди врачей при выборе нашего региона для переезда стало обеспечение жильем.
Для привлечения в медучреждения региона новых специалистов разработаны беспрецедентные, меры поддержки
У детей грипп может осложняться судорогами, нарушением кровообращения и микроциркуляции, потерей сознания.
Самарский врач рассказала о симптомах гриппа, его профилактике и опасных осложнениях для детей
Главные врачи не только контролируют текущую работу, но и активно взаимодействуют с персоналом на местах.
Главные врачи медучреждений проверяют работу больниц и поликлиник региона
