Штормовое предупреждение: ночью 3 сентября в регионе ожидается гроза, ливень, шквалистое усиление ветра
Самарскую область представляет мурал Кирилла Зырянова «Хлеб и сталь Победы», посвящённый трудовому подвигу жителей тыла в годы Великой Отечественной войны.
В Приволжском округе стартовало народное голосование фестиваля уличного искусства «ФормАРТ»
А гол Егора Мовсисяна был признан лучшим в лиге.
«Крылья Советов» - бронзовый призер молодежной лиги по пляжному футболу 
Главная задача проекта – подготовка школьников старших классов к будущей финансово-грамотной жизни, формированию понимания роли налогов как в экономике государства, так и в жизни каждого человека.
В губернии стартует образовательный проект «Налоговый класс»
Соглашение о взаимодействии в этих направлениях подписали ректор СамГМУ и генеральный директор ОЭЗ «ВладМиВа».
СамГМУ и «ВладМиВа» объединят усилия в разработке новых лекарств для стоматологии и подготовке профильных кадров
Трудовая деятельность дает осужденным возможность получить новые полезные навыки, которые помогут им вернуться в общество и обеспечить свою жизнь законным способом.
В уголовно-исполнительной инспекции УФСИН СО прошла ярмарка вакансий
Как отметил министр, практическая помощь ординаторов системе здравоохранения была неотъемлемой частью их подготовки.
Выпуск ординаторов СамГМУ - 2025: практическое здравоохранение усилит 561 новый специалист  
Организаторы вновь поощрят лучшие практики сохранения культурного наследия страны среди бизнеса и общественных проектов. 
Стартовал прием заявок на вторую Нацпремию «Наследие дороже» -2025
Мероприятия
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
В Самаре состоится лекция «Символы самарской резьбы»
СамГМУ и «ВладМиВа» объединят усилия в разработке новых лекарств для стоматологии и подготовке профильных кадров

2 сентября 2025 16:11
Соглашение о взаимодействии в этих направлениях подписали ректор СамГМУ и генеральный директор ОЭЗ «ВладМиВа».

Самарский государственный медицинский университет Минздрава России (СамГМУ) и Опытно-экспериментальный завод «ВладМиВа» (ОЭЗ «ВладМиВа») планируют совместно разрабатывать новые медицинские препараты, исследовать возможности материалов для развития отрасли и профильно готовить кадры для стоматологической сферы. Соглашение о взаимодействии в этих направлениях подписали ректор СамГМУ, член-корреспондент РАН, профессор, заслуженный деятель науки РФ, лауреат премии Правительства РФ Александр Колсанов и генеральный директор ОЭЗ «ВладМиВа», доктор технических наук, профессор Владимир Чуев.

Партнеры отметили, что документ закладывает основу для комплексного и долгосрочного сотрудничества, направленного на интеграцию науки, образования и производства.

В рамках совместной работы СамГМУ и «ВладМиВа» договорились реализовать масштабную дорожную карту, сфокусированную на двух ключевых направлениях. Первое направление — научно-исследовательская и технологическая деятельность — предусматривает инициацию совместных проектов в сфере разработки перспективных медицинских изделий и лекарственных препаратов для стоматологии. Уже в сентябре 2025 года запланирован старт первого конкретного проекта по созданию инновационного остеопластического материала.

Второе стратегическое направление сотрудничества — образовательная деятельность. СамГМУ и «ВладМиВа» будут совместно разрабатывать современные учебные и видеоматериалы для программ высшего и дополнительного образования. Для обеспечения нужд предприятия в квалифицированных кадрах университет разработает специализированные сетевые программы дополнительного профессионального образования, а также организует обучение для сотрудников, направленных заводом.

Одной из самых значимых инициатив станет запуск проекта «Технологическая аспирантура» с октября 2025 года. Он позволит готовить научные кадры для решения конкретных производственных задач.

Еще одной значимой частью образовательной интеграции станет создание и открытие на базе СамГМУ базовой кафедры или лаборатории ОЭЗ «ВладМиВа», а также регулярное проведение совместных профессиональных конкурсов и олимпиад для студентов.

Генеральный директор ОЭЗ «ВладМиВа» Владимир Чуев отметил, что объединение промышленного потенциала и многолетнего опыта завода с научным заделом и экспертизой СамГМУ как одного из ведущих медицинских вузов страны позволит создавать конкурентоспособные импортозамещающие продукты и выводить на рынок прорывные решения для стоматологической отрасли.

«Никогда раньше не был в СамГМУ и, признаться, был очень впечатлен, оказавшись на производстве и своими глазами увидев, как люди всё это создают. Меня особенно удивила 100% локализация. То, что вы практически всё делаете сами — это огромное достижение, — отметил Владимир Чуев. — Объединение потенциала наших ученых, разработчиков открывает большие перспективы для совместных разработок, исследований в области новых материалов. Кроме того, мы ожидаем, что создание базовой кафедры и технологической аспирантуры станет мощным инструментом для воспитания именно тех специалистов, в которых остро нуждается современная российская фармацевтика и медицина – с глубокими теоретическими знаниями и практическим опытом работы с самого начала карьеры».

Ректор СамГМУ, в свою очередь, подчеркнул, что сотрудничество с промышленным холдингом является ценным вкладом в качество образовательного процесса и практическую значимость научных исследований университета. Он отметил, что студенты и аспиранты получат уникальный доступ к реальным производственным задачам, а ученые — возможность воплощать свои разработки в жизнь.

«Создание базовой кафедры и запуск технологической аспирантуры являются именно теми форматами, которые позволяют стирать границы между аудиторией, лабораторией и производством, готовя новое поколение врачей, исследователей и инженеров».

В завершение деловой встречи участники подчеркнули, что заключенное соглашение также послужит достижению конкретных результатов, обеспечивающих технологический суверенитет и импортозамещение в отрасли здравоохранения.

Опытно-экспериментальный завод «ВладМиВа» (г. Белгород) -  один из ведущих российских предприятий в сфере разработки и производства стоматологических материалов и изделий медицинского назначения. Компания активно участвует в процессе импортозамещения. Продукция охватывает все ключевые разделы стоматологии: пломбировочные, эндодонтические, лечебные, ортопедические и зуботехнические материалы. Холдинг выпускает более 300 наименований стоматологических материалов, инструментов и оборудования, которые поставляются в более чем 75 стран мира.

 

Фото предоставлено пресс-службой СамГМУ

Теги: Медицина Самара

Как отметил министр, практическая помощь ординаторов системе здравоохранения была неотъемлемой частью их подготовки.
02 сентября 2025, 15:59
Выпуск ординаторов СамГМУ - 2025: практическое здравоохранение усилит 561 новый специалист  
Как отметил министр, практическая помощь ординаторов системе здравоохранения была неотъемлемой частью их подготовки. Здравоохранение
В этом году университет выпустил 561 высококвалифицированного специалиста. Подготовка врачей велась по 54 медицинским специальностям на 41 кафедре вуза.
29 августа 2025, 21:31
242 врача-ординатора пополнят медучреждения региона: в СамГМУ прошел выпуск специалистов ординатуры 
В этом году университет выпустил 561 высококвалифицированного специалиста. Подготовка врачей велась по 54 медицинским специальностям на 41 кафедре вуза. Общество
Все услуги мастерской предоставляются бесплатно.
29 августа 2025, 21:09
В Самарской области начала работу Протезно-ортопедическая мастерская с особой полоской препятствий для людей с протезами
Все услуги мастерской предоставляются бесплатно. Общество
Здравоохранение
Соглашение о взаимодействии в этих направлениях подписали ректор СамГМУ и генеральный директор ОЭЗ «ВладМиВа».
2 сентября 2025  16:11
СамГМУ и «ВладМиВа» объединят усилия в разработке новых лекарств для стоматологии и подготовке профильных кадров
Как отметил министр, практическая помощь ординаторов системе здравоохранения была неотъемлемой частью их подготовки.
2 сентября 2025  15:59
Выпуск ординаторов СамГМУ - 2025: практическое здравоохранение усилит 561 новый специалист  
Работы на двух этажах отделения находятся на финальной стадии, и уже в сентябре ожидается сдача объекта.
2 сентября 2025  14:38
В посёлке Суходол Сергиевского района завершается капитальный ремонт поликлинического отделения
Это сложная операция, которая заключается в наложении специального устройства - клипсы - на шейку аневризмы с внешней стороны сосуда.
2 сентября 2025  14:33
Тольяттинские врачи внедрили метод клипирования для лечения аневризм сосудов головного мозга
Врачи любого медучреждения смогут получать доступ к снимкам, оценивать динамику изменений и использовать данные для телемедицинских консультаций.
1 сентября 2025  14:20
В жигулевскую горбольницу поставлен цифровой рентген-аппарат
Чикунгунья передается не от человека к человеку, а с укусами комаров.
30 августа 2025  19:22
Онищенко: чикунгунья опасна только для заболевшего, но не для окружающих
Спорт оказывает многогранное положительное влияние на организм человека.
29 августа 2025  16:39
Главный гериатр региона рассказала о вкладе физической активности и спорта в активное долголетие
Новый аппарат позволяет проводить до 20 исследований в сутки и уже помог обследовать с мая этого года 435 женщин.
29 августа 2025  16:11
Специалисты Хворостянской больницы проводят диагностику на современном цифровом маммографе
В Клиниках СамГМУ прооперировали пациентку с редким ЛОР-заболеванием
29 августа 2025  10:28
В Клиниках СамГМУ прооперировали пациентку с редким ЛОР-заболеванием
Регулярные занятия спортом могут укрепляют физическое здоровье, улучшают когнитивные функции, являются важной составляющей психического благополучия.
28 августа 2025  18:33
Самарский врач-психиатр-нарколог: как активные виды спорта влияют на психическое здоровье
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
Новую региональную программу «СВОё Дело. Самарская область» запустил Вячеслав Федорищев
2 сентября 2025  13:00
Новую региональную программу «СВОё Дело. Самарская область» запустил Вячеслав Федорищев
Вячеслав Федорищев поздравил гвардейцев региона с Днем российской гвардии
2 сентября 2025  09:23
Вячеслав Федорищев поздравил гвардейцев региона с Днем российской гвардии
Глава Самары Иван Носков поздравил самарцев с Днем знаний
1 сентября 2025  10:54
Глава Самары Иван Носков поздравил самарцев с Днем знаний
1 сентября в Самарской области пойдут в школу более 34 600 первоклассников
1 сентября 2025  10:40
1 сентября в Самарской области пойдут в школу более 34 600 первоклассников
С 1 сентября в России вступил в силу механизм периода охлаждения для потребительских кредитов
1 сентября 2025  09:45
С 1 сентября в России вступил в силу механизм периода охлаждения для потребительских кредитов
