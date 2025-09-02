СамГМУ и «ВладМиВа» объединят усилия в разработке новых лекарств для стоматологии и подготовке профильных кадров

152

Самарский государственный медицинский университет Минздрава России (СамГМУ) и Опытно-экспериментальный завод «ВладМиВа» (ОЭЗ «ВладМиВа») планируют совместно разрабатывать новые медицинские препараты, исследовать возможности материалов для развития отрасли и профильно готовить кадры для стоматологической сферы. Соглашение о взаимодействии в этих направлениях подписали ректор СамГМУ, член-корреспондент РАН, профессор, заслуженный деятель науки РФ, лауреат премии Правительства РФ Александр Колсанов и генеральный директор ОЭЗ «ВладМиВа», доктор технических наук, профессор Владимир Чуев.

Партнеры отметили, что документ закладывает основу для комплексного и долгосрочного сотрудничества, направленного на интеграцию науки, образования и производства.

В рамках совместной работы СамГМУ и «ВладМиВа» договорились реализовать масштабную дорожную карту, сфокусированную на двух ключевых направлениях. Первое направление — научно-исследовательская и технологическая деятельность — предусматривает инициацию совместных проектов в сфере разработки перспективных медицинских изделий и лекарственных препаратов для стоматологии. Уже в сентябре 2025 года запланирован старт первого конкретного проекта по созданию инновационного остеопластического материала.

Второе стратегическое направление сотрудничества — образовательная деятельность. СамГМУ и «ВладМиВа» будут совместно разрабатывать современные учебные и видеоматериалы для программ высшего и дополнительного образования. Для обеспечения нужд предприятия в квалифицированных кадрах университет разработает специализированные сетевые программы дополнительного профессионального образования, а также организует обучение для сотрудников, направленных заводом.

Одной из самых значимых инициатив станет запуск проекта «Технологическая аспирантура» с октября 2025 года. Он позволит готовить научные кадры для решения конкретных производственных задач.

Еще одной значимой частью образовательной интеграции станет создание и открытие на базе СамГМУ базовой кафедры или лаборатории ОЭЗ «ВладМиВа», а также регулярное проведение совместных профессиональных конкурсов и олимпиад для студентов.

Генеральный директор ОЭЗ «ВладМиВа» Владимир Чуев отметил, что объединение промышленного потенциала и многолетнего опыта завода с научным заделом и экспертизой СамГМУ как одного из ведущих медицинских вузов страны позволит создавать конкурентоспособные импортозамещающие продукты и выводить на рынок прорывные решения для стоматологической отрасли.

«Никогда раньше не был в СамГМУ и, признаться, был очень впечатлен, оказавшись на производстве и своими глазами увидев, как люди всё это создают. Меня особенно удивила 100% локализация. То, что вы практически всё делаете сами — это огромное достижение, — отметил Владимир Чуев. — Объединение потенциала наших ученых, разработчиков открывает большие перспективы для совместных разработок, исследований в области новых материалов. Кроме того, мы ожидаем, что создание базовой кафедры и технологической аспирантуры станет мощным инструментом для воспитания именно тех специалистов, в которых остро нуждается современная российская фармацевтика и медицина – с глубокими теоретическими знаниями и практическим опытом работы с самого начала карьеры».

Ректор СамГМУ, в свою очередь, подчеркнул, что сотрудничество с промышленным холдингом является ценным вкладом в качество образовательного процесса и практическую значимость научных исследований университета. Он отметил, что студенты и аспиранты получат уникальный доступ к реальным производственным задачам, а ученые — возможность воплощать свои разработки в жизнь.

«Создание базовой кафедры и запуск технологической аспирантуры являются именно теми форматами, которые позволяют стирать границы между аудиторией, лабораторией и производством, готовя новое поколение врачей, исследователей и инженеров».

В завершение деловой встречи участники подчеркнули, что заключенное соглашение также послужит достижению конкретных результатов, обеспечивающих технологический суверенитет и импортозамещение в отрасли здравоохранения.

Опытно-экспериментальный завод «ВладМиВа» (г. Белгород) - один из ведущих российских предприятий в сфере разработки и производства стоматологических материалов и изделий медицинского назначения. Компания активно участвует в процессе импортозамещения. Продукция охватывает все ключевые разделы стоматологии: пломбировочные, эндодонтические, лечебные, ортопедические и зуботехнические материалы. Холдинг выпускает более 300 наименований стоматологических материалов, инструментов и оборудования, которые поставляются в более чем 75 стран мира.

Фото предоставлено пресс-службой СамГМУ