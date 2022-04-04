Самарцы могут принести для контроля выходных параметров бытовые тонометры артериального давления

172

До Всероссийской Акции «Будь уверен! Будь здоров!» остались считанные дни. 6 - 8 апреля 2022 г специалисты подведомственных Росстандарту организаций в каждом регионе нашей страны на безвозмездной основе будут вести прием граждан для проведения контроля выходных параметров бытовых тонометров артериального давления, используемых населением.

Метрологи дадут не только заключение о показаниях тонометра, но и советы по устранению неисправности. Например, одной из самых частых причин неверных показаний тонометров не герметичность манжеты

В Самаре принести тонометры на бесплатную поверку можно будет по адресу ул. Гагарина, 24 (На базе поликлинического отделения № 3 ГБУЗ СО СГП № 13); г. Тольятти, ул. Радищева, 12; г. Сызрань, ул. Новосибирская, 41 (на базе филиалов ЦСМ).

Оперативная информация о ходе акции в телеграмм-канале ФБУ Самарский ЦМС: https://t.me/csm163