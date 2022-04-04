Самарцы могут принести для контроля выходных параметров бытовые тонометры артериального давления

Я нашел ошибку
Главные новости:
Встреча с народной артисткой России Жанной Романенко в проекте «Между первым и вторым…».
5 апреля зрители, пришедших на спектакль «Полёт над гнездом кукушки», встретятся с Жанной Романенко
Число россиян, которые хотели бы уехать жить за границу снижается.
Число россиян, которые хотели бы уехать жить за границу снижается
В Самаре трамвай насмерть сбил мужчину
В Самаре трамвай насмерть сбил мужчину
На дороге в Самаре образовался огромный провал
На дороге в Самаре образовался огромный провал
Самарский зоопарк организует эко-лекторий "30 шагов к природе"
Самарский зоопарк организует эко-лекторий "30 шагов к природе"
В Самаре прошел семинар для ресурсоснабжающих организаций и органов местного самоуправления
В Самаре прошел семинар для ресурсоснабжающих организаций и органов местного самоуправления
СМИ: Компании из России оказались под угрозой технического дефолта
СМИ: Компании из России оказались под угрозой технического дефолта
В России появятся круизы для взрослых
В России появятся круизы для взрослых
Наверх
Самара  +8 °C, Тольятти  +5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.43
0.02
EUR 92.15
-0.34
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Андрей Кислов: «Мы не допустим переписывания истории»
В этом сезоне первая игра «Кубок КВН городов Самарской области» пройдет в Новокуйбышевске
Полицейские провели в регионе профилактическое мероприятие «Семья»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Апрель 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарцы могут принести для контроля выходных параметров бытовые тонометры артериального давления

4 апреля 2022 10:46
172
Самарцы могут принести для контроля выходных параметров бытовые тонометры артериального давления

До Всероссийской Акции «Будь уверен! Будь здоров!» остались считанные дни. 6 - 8 апреля 2022 г специалисты подведомственных Росстандарту организаций в каждом регионе нашей страны на безвозмездной основе будут вести прием граждан для проведения контроля выходных параметров бытовых тонометров артериального давления, используемых населением. 

Метрологи дадут не только заключение о показаниях тонометра, но и советы по устранению неисправности. Например, одной из самых частых причин неверных показаний тонометров не герметичность манжеты 

В Самаре принести тонометры на бесплатную поверку можно будет по адресу ул. Гагарина, 24 (На базе поликлинического отделения № 3 ГБУЗ СО СГП № 13); г. Тольятти, ул. Радищева, 12; г. Сызрань, ул. Новосибирская, 41 (на базе филиалов ЦСМ).

Оперативная информация о ходе акции в телеграмм-канале ФБУ Самарский ЦМС: https://t.me/csm163

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Самарцы могут принести для контроля выходных параметров бытовые тонометры артериального давления
4 апреля 2022  10:46
Самарцы могут принести для контроля выходных параметров бытовые тонометры артериального давления
172
Диетолог Филиппова: старение кожи может остановить авокадо и киви.
1 апреля 2022  23:13
Врач-диетолог назвала предотвращающие старение кожи фрукты
1015
Специалисты получили единовременные компенсационные выплаты в размере 1,5 млн рублей.
1 апреля 2022  20:07
«Земский доктор»: два участковых врача-терапевта пополнили коллектив Нефтегорской ЦРБ
861
В рамках нацпроекта медицинские учреждения Самарской области регулярно дооснащаются новым диагностическим оборудованием.
1 апреля 2022  16:37
Почти 4500 бронхоскопий проведено в  Самарском областном онкодиспансере за год
788
1 апреля 2022  09:54
Проблемы с щитовидной железой наблюдаются у 9,3% жительниц Самарской области
559
В рамках визита он ознакомился со структурными подразделениями стоматологической поликлиники.
31 марта 2022  19:23
Армен Бенян посетил Самарскую стоматологическую поликлинику №2
911
Качество жизни маленьких пациентов напрямую зависит от того, как скоро поставлен диагноз и определена тактика их дальнейшего ведения.
31 марта 2022  19:15
В 2021 году детские кардиохирурги Самары прооперировали 263 ребенка
860
Отечественные латекс и реагенты.
31 марта 2022  16:14
Самарский завод медицинских изделий нашел замену импортному сырью
746
В среднем пациент получает 6-7 наименований лекарственных препаратов.
30 марта 2022  17:27
Более 16 тысяч жителей губернии с сердечно-сосудистыми заболеваниями получают бесплатные лекарства
1050
Армен Бенян поручил молодежному министру  в ближайшее время подготовить предложения по реализации совместных проектов.
30 марта 2022  15:48
Армен Бенян встретился с молодежным министром здравоохранения
919
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
6292
Весь список
  • Консультант плюс
В центре внимания
В Самаре прошел семинар для ресурсоснабжающих организаций и органов местного самоуправления
4 апреля 2022  13:42
В Самаре прошел семинар для ресурсоснабжающих организаций и органов местного самоуправления
70
Жителей региона вновь приглашают в прививочный пункт в Самарской областной библиотеке
4 апреля 2022  13:14
Жителей региона вновь приглашают в прививочный пункт в Самарской областной библиотеке
99
В Самаре снова перенесли ликвидацию департамента потребительского рынка и услуг
4 апреля 2022  09:29
В Самаре перенесли ликвидацию департамента потребительского рынка и услуг
306
В Самарской области усиливают меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях санкционной политики стран Запада
2 апреля 2022  10:34
В Самарской области усиливают меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях санкционной политики стран Запада
2451
В Самаре обсудили ход подготовки к весенним полевым работам и риски, связанные с введением несправедливых санкций в отношении России.
1 апреля 2022  18:44
Дмитрий Азаров поручил ввести в оборот 110 тысяч гектаров неиспользуемой пашни
999
Весь список