Самарцам рассказали, как минимизировать опасность и избежать ДТП зимой

Об этом рассказал заведующий приемным отделением Самарской городской клинической больницы №2 имени Н. А. Семашко Вадим Вартанянц:



«Зимой поездки на автомобиле требуют особого внимания и ответственности не только водителя, но и пассажиров. Соблюдение простых правил поможет сделать ваши поездки безопасными и комфортными для всех:



Будьте внимательны и подготовлены.

Необходимо подготовить автомобиль к зиме, а также не забывать, что стиль вождения зимой требует повышенного внимания, аккуратности и плавности.



Используйте ремни безопасности и детские кресла.

Обязательно пристегивайтесь ремнями и перевозите детей только в специальных креслах. Это самый надежный способ защитить себя и своих близких в случае непредвиденной ситуации.



Сохраняйте спокойствие во время поездки.

Зимой дорога может быть скользкой, а движение — медленнее. Ваше поведение на дороге должно быть предсказуемым для других участников движения.



Обращайте внимание на состояние дороги.

Если погода ухудшается или поездка кажется опасной, лучше дождаться, пока условия улучшатся, или отказаться от поездки. Не стоит рисковать своим здоровьем и жизнью.



Что делать при ДТП?

Вызовите скорую медицинскую помощь и полицию.

Не извлекайте пострадавшего из автомобиля и без крайней необходимости.

Укройте потерпевшего от холода.

При артериальном кровотечении наложите жгут, при венозном —давящую повязку.



Помните: зимой важно быть особенно аккуратными и ответственными в поездках, так как погодные условия делают движение трудным и опасным. Лучше немного опоздать, чем рисковать своим здоровьем и безопасностью".

Фото: минздрав СО