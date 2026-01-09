Я нашел ошибку
Главные новости:
Около 300 любителей спорта и активного образа жизни выбрали сегодня провести время с пользой для здоровья и получить заряд бодрости.
На базе спортивной школы «Чайка» прошел День биатлона
На место происшествия выехало руководство территориального отдела полиции и следственно-оперативная группа.
На улице Бакинской в Самаре столкнулись две иномарки, погиб один из водителей
Работы ведутся в основном закрытым способом через заводные котлованы, раскопок при таких работах меньше.
 Иван Носков проверил, как ведется ремонт сетей водоснабжения в 5 районах Самары
Мужчина понял, что стал жертвой мошенника и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.
Самарец откликнулся на предложение о дополнительном заработке и отдал мошенникам 8 000 000 рублей
Правила, которые помогут сделать ваши поездки безопасными и комфортными для всех.
Самарцам рассказали, как минимизировать опасность и избежать ДТП зимой
Адреса возможных отключений холодной воды.
«РКС-Самара»: сегодня, 9 января, запланированы ремонтные работы 
С 15 января 2026 года левый поворот на ул Соколова с ул Ново-Садовая запрещен. Движение только прямо.
На пересечении улиц Ново-Садовой и Соколова в Самаре оптимизируют движение
Это физкультурное мероприятие, на котором лица с ограниченными возможностями здоровья, в том числе ветераны СВО, могут познакомиться с разными видами и выбрать тот, что по душе.
В губернии проходит День адаптивных видов спорта
Самарцам рассказали, как минимизировать опасность и избежать ДТП зимой

191
Правила, которые помогут сделать ваши поездки безопасными и комфортными для всех.

Об этом рассказал заведующий приемным отделением Самарской городской клинической больницы №2 имени Н. А. Семашко Вадим Вартанянц:

«Зимой поездки на автомобиле требуют особого внимания и ответственности не только водителя, но и пассажиров. Соблюдение простых правил поможет сделать ваши поездки безопасными и комфортными для всех:

Будьте внимательны и подготовлены.
Необходимо подготовить автомобиль к зиме, а также не забывать, что стиль вождения зимой требует повышенного внимания, аккуратности и плавности.

 Используйте ремни безопасности и детские кресла.
Обязательно пристегивайтесь ремнями и перевозите детей только в специальных креслах. Это самый надежный способ защитить себя и своих близких в случае непредвиденной ситуации.

Сохраняйте спокойствие во время поездки.
Зимой дорога может быть скользкой, а движение — медленнее. Ваше поведение на дороге должно быть предсказуемым для других участников движения.

Обращайте внимание на состояние дороги.
Если погода ухудшается или поездка кажется опасной, лучше дождаться, пока условия улучшатся, или отказаться от поездки. Не стоит рисковать своим здоровьем и жизнью.

Что делать при ДТП?
 Вызовите скорую медицинскую помощь и полицию.
 Не извлекайте пострадавшего из автомобиля и без крайней необходимости.
 Укройте потерпевшего от холода.
 При артериальном кровотечении наложите жгут, при венозном —давящую повязку.

Помните: зимой важно быть особенно аккуратными и ответственными в поездках, так как погодные условия делают движение трудным и опасным. Лучше немного опоздать, чем рисковать своим здоровьем и безопасностью".

 

Фото:  минздрав СО

Теги: Медицина Самара

