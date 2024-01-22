Самарский врач-онколог рассказал о сохранении репродуктивного здоровья и профилактике рака шейки матки

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Большое влияние на репродуктивное здоровье женщины оказывает профилактика онкологических заболеваний. Одна из наиболее часто встречаемых патологий у женщин репродуктивного возраста – рак шейки матки.



О профилактике этого заболевания рассказывает заведующий консультативно – диагностической поликлиникой Самарского областного клинического онкологического диспансера Андрей Копылов:



"Рак шейки матки - это злокачественная опухоль слизистой оболочки шейки матки.



Каждая женщина в возрасте старше 18 лет должна следить за своим здоровьем и придерживаться основных правил профилактики.



Необходимо предупреждать факторы риска развития этого заболевания и устранять их, путем:

- приверженности здоровому образу жизни

- гигиены сексуальных отношений

- отказа от курения

- использования барьерных методов контрацепции

- профилактики и выявления факторов риска распространения папилломавирусной инфекции и других инфекций, передаваемых половым путем.



Необходимо своевременно выявлять и лечить фоновые и предраковые заболевания шейки матки.

С профилактической целью молодые женщины должны проходить осмотр у гинеколога не реже одного раза в год, а женщины старше 40 лет - не реже двух раз в год.



Цитологический скрининг для выявления рака шейки матки проводится женщинам с 21 года до 65 лет с интервалом в 3 года.



Для женщин с заболеваниями шейки матки жизненно значимы:

- регулярное обследование со взятием мазка на онкоцитологию в женской консультации по месту прикрепления и диагностическое обследование.

- ведение здорового образа жизни".

Фото: минздрав СО