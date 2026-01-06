Я нашел ошибку
Посмотреть ее можно будет в 22:30 на телеканалах «450» (21-ая кнопка), «Самара-ГИС», «Тольятти 24», на их сайтах и в социальных сетях, а также в официальных пабликах Правительства Самарской области.
Жители губернии смогут смотреть прямую трансляцию Рождественского богослужения
В ходе экскурсии посетители знакомятся с разными зонами стадиона: трибунами и ложами, раздевалками «Крыльев» и «Акрона», посещают зал для пресс-конференций и выходят прямо на поле к тренерским скамейкам.
На стадионе «Солидарность Самара Арена» в дни каникул организованы экскурсии 
Нередко одышка связана с заболеваниями органов дыхания. 
Кардиолог: одной из причин появления одышки являются сбои в работе сердечно-сосудистой системы
Меры вводятся для того, чтобы повысить качество жизни и финансовую обеспеченность граждан старшего поколения.
В России планирует развивать удаленную работа для пенсионеров
По информации Приволжского УГМС 7 января в Самаре ночью -9,-11°С, днем -4,-6°С. На дорогах местами гололедица.
7 января в регионе снег, слабая метель, до -8°С
Прошедший год стал этапом активного развития культурной среды в рамках новых федеральных и региональных инициатив.
Культурные люди»: в 2026 году в регионе будет отремонтировано 6 объектов культуры, создано 6 креативных мини-кластеров и 2 детских филармонии
Они продолжают организовывать увлекательные мероприятия для воспитанников центров.
«Полицейский Дед Мороз»: полицейские региона продолжают посещать воспитанников социально-реабилитационных центров
Главное богослужение в Самаре состоится в Кафедральном Соборе Святой Софии, Премудрости Божией.
В  храмах Самарской митрополии состоятся Рождественские богослужения
Самарский врач рассказала о симптомах гриппа, его профилактике и опасных осложнениях для детей

221
У детей грипп может осложняться судорогами, нарушением кровообращения и микроциркуляции, потерей сознания.

Зима – это время веселых игр, забав и новогоднего волшебства. Однако это и пора инфекционных заболеваний, вызванных респираторными вирусами. Симптомы гриппа, его опасные осложнения для детей и правила профилактики напомнила заместитель главного врача по медицинской части Самарской областной детской инфекционной больницы, доцент кафедры педиатрии ИПО СамГМУ Наталья Кабанова:

"Наибольшую опасность представляют заболевания, вызванные вирусом гриппа.

Основные симптомы гриппа:
резкое (часто внезапное) повышение температуры до 39–40 °C
озноб
слабость
головная и мышечная боль
боль в глазных яблоках
возможны тошнота, рвота, жидкий стул, боли в животе.

На 2-3 сутки могут присоединиться заложенность и необильные выделения из носа, покашливание, боли в горле.

При симптомах заболевания важно обратиться за медицинской помощью и не заниматься самолечением.

У детей грипп может осложняться судорогами, нарушением кровообращения и микроциркуляции, потерей сознания.

Самые грозные осложнения – пневмонии, плевриты, менингоэнцефалиты – часто создают угрозу для жизни ребенка. Также при гриппе нередко обостряются имеющиеся хронические заболевания.

Грипп намного эффективнее и безопаснее предупредить, чем лечить его последствия.

Для защиты организма от вирусов гриппа и ОРВИ необходимо:
избегать общения с людьми, у которых есть признаки заболевания
соблюдать правила личной гигиены: частое мытьё рук с мылом, использование антисептиков, ношение масок, промывание носа солевыми растворами. пить много жидкости: чай, компоты, соки.

Если вы или кто-то из ваших близких болен инфекционным заболеванием, то:
старайтесь избегать тесного контакта с ним
если это невозможно, изолируйте больного в отдельной комнате
желательно, чтобы в неё не заходил никто из домочадцев, кроме ухаживающего члена семьи.
после контакта с больным или с предметами, которыми он пользовался, тщательно мойте руки с антибактериальным мылом
все члены семьи должны носить одноразовые маски, защищающие нос и рот, не забывать вовремя их менять
часто проветривайте не только комнату больного, но и другие помещения в квартире
проводите ежедневную влажную уборку не только пола, но и других поверхностей, на которых могут оказаться вирусные частицы. Особенно следует обратить внимание на дверные ручки, краны и др".

 

Фото:  freepik.com

Теги: Медицина Самара

