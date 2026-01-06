Самарский врач рассказала о симптомах гриппа, его профилактике и опасных осложнениях для детей

Зима – это время веселых игр, забав и новогоднего волшебства. Однако это и пора инфекционных заболеваний, вызванных респираторными вирусами. Симптомы гриппа, его опасные осложнения для детей и правила профилактики напомнила заместитель главного врача по медицинской части Самарской областной детской инфекционной больницы, доцент кафедры педиатрии ИПО СамГМУ Наталья Кабанова:



"Наибольшую опасность представляют заболевания, вызванные вирусом гриппа.



Основные симптомы гриппа:

резкое (часто внезапное) повышение температуры до 39–40 °C

озноб

слабость

головная и мышечная боль

боль в глазных яблоках

возможны тошнота, рвота, жидкий стул, боли в животе.



На 2-3 сутки могут присоединиться заложенность и необильные выделения из носа, покашливание, боли в горле.



При симптомах заболевания важно обратиться за медицинской помощью и не заниматься самолечением.



У детей грипп может осложняться судорогами, нарушением кровообращения и микроциркуляции, потерей сознания.



Самые грозные осложнения – пневмонии, плевриты, менингоэнцефалиты – часто создают угрозу для жизни ребенка. Также при гриппе нередко обостряются имеющиеся хронические заболевания.



Грипп намного эффективнее и безопаснее предупредить, чем лечить его последствия.



Для защиты организма от вирусов гриппа и ОРВИ необходимо:

избегать общения с людьми, у которых есть признаки заболевания

соблюдать правила личной гигиены: частое мытьё рук с мылом, использование антисептиков, ношение масок, промывание носа солевыми растворами. пить много жидкости: чай, компоты, соки.



Если вы или кто-то из ваших близких болен инфекционным заболеванием, то:

старайтесь избегать тесного контакта с ним

если это невозможно, изолируйте больного в отдельной комнате

желательно, чтобы в неё не заходил никто из домочадцев, кроме ухаживающего члена семьи.

после контакта с больным или с предметами, которыми он пользовался, тщательно мойте руки с антибактериальным мылом

все члены семьи должны носить одноразовые маски, защищающие нос и рот, не забывать вовремя их менять

часто проветривайте не только комнату больного, но и другие помещения в квартире

проводите ежедневную влажную уборку не только пола, но и других поверхностей, на которых могут оказаться вирусные частицы. Особенно следует обратить внимание на дверные ручки, краны и др".

Фото: freepik.com