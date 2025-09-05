Самарский врач-кардиолог: 7 правил для сохранения здоровья сердца с детства

166

Забота о здоровье сердца ребенка сегодня — это лучшая инвестиция в его счастливое и энергичное будущее. Усилия родителей помогут ему избежать многих серьезных заболеваний во взрослой жизни и сохранить бодрость тела и духа на долгие годы.

Об этом рассказывает главный внештатный специалист по детской кардиологии министерства здравоохранения Самарской области, заведующий отделением детской кардиохирургии и кардиоревматологии, руководитель Центра детской кардиохирургии и кардиоревматологии Самарского областного клинической кардиологического диспансера им. В.П. Полякова Антон Авраменко:



"Какие шаги помогут сохранить сердечно-сосудистую систему ребенка здоровой?

Движение — это жизнь.

Регулярная физическая активность — лучший друг сердца. Подвижные игры на свежем воздухе, занятия спортом, катание на велосипеде или даже активные прогулки с собакой укрепляют сердечную мышцу, улучшают кровообращение и помогают справляться со стрессом. Дети, которые любят движение, реже сталкиваются с проблемами сердца в будущем.



Основа здоровья — правильное питание.

Сбалансированный рацион, богатый фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами, и с ограничением сладостей, газировки и фастфуда, помогает поддерживать нормальный вес и уровень холестерина. Именно ожирение является одной из главных угроз для сердца, поэтому так важно с ранних лет прививать любовь к здоровой пище.



Забота о настроении и душевном равновесии.

Физическая активность и совместные игры — отличные средства для снятия напряжения и тревоги. Хорошее психологическое состояние напрямую влияет на здоровье сердца, учит ребенка справляться с эмоциями без вреда для себя.



Сила привычки.

Привычки, сформированные в детстве, остаются с человеком на всю жизнь. Если ребенок растет в среде, где ценят активность и здоровую еду, он с большой вероятностью сохранит этот образ жизни и став взрослым.



Пример и поддержка семьи.

Самый мощный стимул для ребенка — личный пример родителей. Совместные семейные прогулки, походы, приготовление полезных блюд не только укрепляют здоровье, но и делают семью более дружной, создавая атмосферу, в которой здоровый выбор становится естественным и приятным.



Меньше экранов — больше движения. Важно мягко ограничивать время, проведенное за компьютером и перед телевизором. Часто такой досуг сопровождается перекусами вредными продуктами и вытесняет более активные и полезные виды отдыха. Поощряйте творческие игры, чтение и общение.



Не забывайте о профилактике. Даже при правильном образе жизни важно регулярно посещать педиатра. Плановые осмотры помогают проконтролировать ключевые показатели: давление, уровень холестерина и сахара в крови. Это позволяет вовремя заметить тревожные сигналы и предотвратить развитие проблем".

