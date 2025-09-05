Самарский врач-кардиолог: 7 правил для сохранения здоровья сердца с детства

Я нашел ошибку
Главные новости:
Это уже вторая рабочая поездка Президента Владимира Путина в Самарскую область за 2025 год. Вопросы двигателестроения в центре внимания.
Президент России Владимир Путин с рабочей поездкой прибыл в Самарскую область 
5 сентября Тарасову задержали с наркотиками в аэропорту Домодедово. В результате досмотра в ее чемодане обнаружили электронную сигарету с наркотическим веществом.
Суд назначил актрисе Тарасовой запрет определенных действий на два месяца
Заведомо зная, что фактически осуществлять деятельность в качестве учредителя общества с ограниченной ответственностью он не будет.
20-летний тольяттинец незаконно использовал документы для образования юридического лица
По словам политика, служебные романы между женатыми коллегами часто приводят к разводу и семейным драмам.
В России предлагают ввести санкции для женатых сотрудников за флирт на рабочем месте
В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий подростка обнаружили в Тольятти.
Полицейскими региона разыскан 16-летний подросток, который ушел из дома 1 сентября
Специалисты рассказали, как обезопасить себя и своих близких в сезон подъема заболеваемости.
В губернии дан старт прививочный кампании
Особое внимание докладчики уделили событиям Русско-турецкой войны 1877–1878 годов, отраженным в символическом значении Самарского знамени.
Научно-практическая конференция открыла Международный патриотический фестиваль «Самарское знамя»
Он возводится с применением технологий модульного строительства и готов уже на 71%.
В Ставропольском районе возводится новый физкультурно-оздоровительный комплекс
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.3
0.45
EUR 94.78
0.53
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарский врач-кардиолог: 7 правил для сохранения здоровья сердца с детства

5 сентября 2025 18:57
166
Забота о здоровье сердца ребенка сегодня — это лучшая инвестиция в его счастливое и энергичное будущее.

Забота о здоровье сердца ребенка сегодня — это лучшая инвестиция в его счастливое и энергичное будущее. Усилия родителей помогут ему избежать многих серьезных заболеваний во взрослой жизни и сохранить бодрость тела и духа на долгие годы. 

Об этом рассказывает главный внештатный специалист по детской кардиологии министерства здравоохранения Самарской области, заведующий отделением детской кардиохирургии и кардиоревматологии, руководитель Центра детской кардиохирургии и кардиоревматологии Самарского областного клинической кардиологического диспансера им. В.П. Полякова Антон Авраменко:

"Какие шаги помогут сохранить сердечно-сосудистую систему ребенка здоровой?

Движение — это жизнь.

Регулярная физическая активность — лучший друг сердца. Подвижные игры на свежем воздухе, занятия спортом, катание на велосипеде или даже активные прогулки с собакой укрепляют сердечную мышцу, улучшают кровообращение и помогают справляться со стрессом. Дети, которые любят движение, реже сталкиваются с проблемами сердца в будущем.

Основа здоровья — правильное питание.

Сбалансированный рацион, богатый фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами, и с ограничением сладостей, газировки и фастфуда, помогает поддерживать нормальный вес и уровень холестерина. Именно ожирение является одной из главных угроз для сердца, поэтому так важно с ранних лет прививать любовь к здоровой пище.

Забота о настроении и душевном равновесии.

Физическая активность и совместные игры — отличные средства для снятия напряжения и тревоги. Хорошее психологическое состояние напрямую влияет на здоровье сердца, учит ребенка справляться с эмоциями без вреда для себя.

Сила привычки.

Привычки, сформированные в детстве, остаются с человеком на всю жизнь. Если ребенок растет в среде, где ценят активность и здоровую еду, он с большой вероятностью сохранит этот образ жизни и став взрослым.

 Пример и поддержка семьи.

Самый мощный стимул для ребенка — личный пример родителей. Совместные семейные прогулки, походы, приготовление полезных блюд не только укрепляют здоровье, но и делают семью более дружной, создавая атмосферу, в которой здоровый выбор становится естественным и приятным.

Меньше экранов — больше движения. Важно мягко ограничивать время, проведенное за компьютером и перед телевизором. Часто такой досуг сопровождается перекусами вредными продуктами и вытесняет более активные и полезные виды отдыха. Поощряйте творческие игры, чтение и общение.

Не забывайте о профилактике. Даже при правильном образе жизни важно регулярно посещать педиатра. Плановые осмотры помогают проконтролировать ключевые показатели: давление, уровень холестерина и сахара в крови. Это позволяет вовремя заметить тревожные сигналы и предотвратить развитие проблем".

 

Фото:   pxhere.com

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Специалисты рассказали, как обезопасить себя и своих близких в сезон подъема заболеваемости.
05 сентября 2025, 20:09
В губернии дан старт прививочный кампании
Специалисты рассказали, как обезопасить себя и своих близких в сезон подъема заболеваемости. Здравоохранение
130
Близорукость — главная причина плохого зрения у детей.
04 сентября 2025, 21:21
Самарский врач-офтальмолог рассказала, как не допустить снижение зрения у ребенка в новом учебном году
Близорукость — главная причина плохого зрения у детей. Здравоохранение
512
Также значительно выросло число новых пациентов, которых обследовали с помощью медицинских приборов, входящих в состав портативных телемедицинских кейсов.
04 сентября 2025, 19:36
В ФАПах губернии в 5 раз выросло количество измерений с помощью портативных телемедицинских кейсов
Также значительно выросло число новых пациентов, которых обследовали с помощью медицинских приборов, входящих в состав портативных телемедицинских кейсов. Здравоохранение
500
Здравоохранение
Специалисты рассказали, как обезопасить себя и своих близких в сезон подъема заболеваемости.
5 сентября 2025  20:09
В губернии дан старт прививочный кампании
146
Забота о здоровье сердца ребенка сегодня — это лучшая инвестиция в его счастливое и энергичное будущее.
5 сентября 2025  18:57
Самарский врач-кардиолог: 7 правил для сохранения здоровья сердца с детства
166
В ходе работ на обоих объектах выполнен капитальный ремонт внутренних помещений, инженерных сетей, а также входных групп.
5 сентября 2025  17:51
Капитально отремонтированы офисы врачей общей практики в двух селах Сергиевского района
177
Роспотребнадзор: В Самарской области выросла заболеваемость Covid-19
5 сентября 2025  11:17
Роспотребнадзор: В Самарской области выросла заболеваемость Covid-19
264
Врачи Клиник СамГМУ и Самарского кардиодиспансера спасли мужчину со сложным заболеванием сердца
5 сентября 2025  09:54
Врачи Клиник СамГМУ и Самарского кардиодиспансера спасли мужчину со сложным заболеванием сердца
236
Близорукость — главная причина плохого зрения у детей.
4 сентября 2025  21:21
Самарский врач-офтальмолог рассказала, как не допустить снижение зрения у ребенка в новом учебном году
515
Также значительно выросло число новых пациентов, которых обследовали с помощью медицинских приборов, входящих в состав портативных телемедицинских кейсов.
4 сентября 2025  19:36
В ФАПах губернии в 5 раз выросло количество измерений с помощью портативных телемедицинских кейсов
502
Житель Самары поступил в областную клиническую офтальмологическую больницу имени Т. И. Ерошевского с резким снижением зрения. 
4 сентября 2025  18:53
Врачи больницы Ерошевского провели ряд операций и восстановили зрение пациенту с тяжелой патологией роговицы
523
Около 3 тысяч жителей города Снежное получили помощь врачей.
4 сентября 2025  17:12
Бригада добровольцев в составе 7 врачей Самарской области оказывают помощь жителям ДНР в Снежном
500
Напоминаем, диспансеризация граждан в возрасте 18-39 лет проводится один раз в три года, в возрасте 40 лет и старше – ежегодно.
4 сентября 2025  14:55
Порядка 1,4 млн жителей Самарской области в этом году прошли диспансеризацию
487
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15149
Весь список
В центре внимания
Это уже вторая рабочая поездка Президента Владимира Путина в Самарскую область за 2025 год. Вопросы двигателестроения в центре внимания.
5 сентября 2025  22:32
Президент России Владимир Путин с рабочей поездкой прибыл в Самарскую область 
12
В Самаре предложили создать Аллею архитекторов, проектировщиков и изыскателей
5 сентября 2025  13:45
В Самаре предложили создать Аллею архитекторов, проектировщиков и изыскателей
228
Стала известна программа празднования Дня города в Самаре
5 сентября 2025  10:00
Стала известна программа празднования Дня города в Самаре
450
Иван Носков: «В Самаре стало одним красивым современным фонтаном больше»
4 сентября 2025  10:00
Иван Носков: «В Самаре стало одним красивым современным фонтаном больше»
320
Месторасположение будущих объектов пока не определено. В настоящее время ведется поиск участков, которые отвечают всем необходимым требованиям.
3 сентября 2025  20:13
Вячеслав Федорищев анонсировал подписание концессии в сфере обращения с ТКО
563
Весь список