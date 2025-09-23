Самарский врач-гериатр рассказала, какие 5 главных рекомендаций выделяют для активного долголетия

Главный гериатр министерства здравоохранения Самарской области по г. о. Самара, главный врач Самарской областной клинической гериатрической больницы Мария Дмитриева:
"Какие 5 главных рекомендаций выделяют для активного долголетия?
Мотивация на долгожительство
Духовная и нравственная направленность. Посещение культурных достопримечательностей, музеев, библиотек, выставок.
Избавление от одиночества, участие в общественных мероприятиях. Важны семейные непрерывные коммуникации.
Работа мозга. Мозг постоянно требует поступления новой информации. "Лучшая таблетка" для развития головного мозга – это книга.
Гигиена и продолжительность сна. Здоровый сон — это основа здоровья и отличного самочувствия. Продолжительность сна зависит от индивидуальных потребностей каждого человека. Но все же стоит стараться отводить для сна не менее 7 часов в сутки. Недостаток сна может привести к гормональным расстройствам и хронически плохому настроению.
Также обязательны:
-физическая активность
-правильное питание
-регулярная диспансеризация
-контроль основных показателей организма: артериальное давление, уровень глюкозы крови, холестерина и др.
-выполнение рекомендаций врачей".
