Я нашел ошибку
Главные новости:
Отпуск предоставлен в соответствии с законодательством, с учётом положительной характеристики, примерного поведения.
Осуждённой ИК-15 УФСИН СО предоставили отпуск с выездом за пределы учреждения
Здесь не просто живут, а строят будущее.
В рамках госпрограммы село Семеновка Нефтегорского района превращается в место комфорта
Жители города, общественники, представители организаций и депутатского корпуса объединили усилия, чтобы привести в порядок любимую зону отдыха.
Участник «Школы героев» присоединился к масштабному субботнику на озере Сакулино
В Самаре ночью +14, +16°С, днем +27, +29°С.
24 сентября в регионе без осадков, днем преимущественно без осадков, до +29°С
Она будет персонализированной, то есть делаться для каждого пациента индивидуально.
В России готовы в течение 1-1,5 месяца начать лечение вакциной от рака
«Школа фермера» – не просто курсы, а комплексная программа, сочетающая теорию и практику.
«Школа фермера»: в губернии стартовал третий поток образовательной программы
В Чапаевске участники очистили от бытового мусора одно из наиболее популярных мест отдыха горожан - причал.
Полицейские региона присоединились ко Всероссийскому субботнику «Зеленая Россия»
В завершение встречи организаторы призвали подростков быть внимательными к себе и окружающим, не нарушать закон и думать о последствиях своих поступков.
В Самаре полицейские приняли участие в родительском собрании в одной из городских школ
Мероприятия
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «На этом месте»
В Самарском зоопарке отметят День амурского тигра
25 сентября пройдет последняя в этом году пешеходная экскурсия Музея Эльдара Рязанова
Самарский врач-гериатр рассказала, какие 5 главных рекомендаций выделяют для активного долголетия

23 сентября 2025 14:58
157
Мозг постоянно требует поступления новой информации. "Лучшая таблетка" для развития головного мозга – это книга.

Главный гериатр министерства здравоохранения Самарской области по г. о. Самара, главный врач Самарской областной клинической гериатрической больницы Мария Дмитриева:

"Какие 5 главных рекомендаций выделяют для активного долголетия?

Мотивация на долгожительство
Духовная и нравственная направленность. Посещение культурных достопримечательностей, музеев, библиотек, выставок.
Избавление от одиночества, участие в общественных мероприятиях. Важны семейные непрерывные коммуникации.
Работа мозга. Мозг постоянно требует поступления новой информации. "Лучшая таблетка" для развития головного мозга – это книга.
Гигиена и продолжительность сна. Здоровый сон — это основа здоровья и отличного самочувствия. Продолжительность сна зависит от индивидуальных потребностей каждого человека. Но все же стоит стараться отводить для сна не менее 7 часов в сутки. Недостаток сна может привести к гормональным расстройствам и хронически плохому настроению.

Также обязательны:
-физическая активность
-правильное питание
-регулярная диспансеризация
-контроль основных показателей организма: артериальное давление, уровень глюкозы крови, холестерина и др.
-выполнение рекомендаций врачей".

 

Фото:  freepik.com

