Полученные в МНИЦТМ пористые материалы могут оказаться весьма перспективными также, например, в медицинской отрасли для костных имплантов.
Химики Самарского политеха открыли новые пористые материалы
По традиции, первый день нового, зимнего периода подготовки открыли занятия по военно-политической подготовке.
В Управлении Росгвардии СО стартовал зимний период подготовки
По информации Приволжское УГМС 13 января в Самаре ночью -6, -8°С, днем -3, -5°С.
13 января в регионе небольшой снег, до -7°С
Мужчина сообщил в полицию об угоне транспортного средства. Написав заявление, он указал, кто является похитителем.
Судебные приставы Сызрани взыскали штраф с мужчины за ложный донос на знакомую
Огнем были объяты 30 квадратных метров.
Сегодня в Ставропольском районе горела баня
Ежедневная ходьба, плавание, занятия лечебной физкультурой, помогают контролировать массу тела и поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови.
‍Самарский врач-эндокринолог: «Регулярная физическая активность снижает риск развития сахарного диабета 2 типа»
Все желающие могли принять участие в мастер-классах по песочной анимации и декоративно-прикладному творчеству.
Благотворительная акция «Рождение добра» прошла в Самаре, объединив более 300 особенных детей и подростков
Глава региона поздравил присутствующих с профессиональным праздником и вручил заслуженные награды.
Вячеслав Федорищев наградил сотрудников прокуратуры Самарской области
‍Самарский врач-эндокринолог: «Регулярная физическая активность снижает риск развития сахарного диабета 2 типа»

138
Ежедневная ходьба, плавание, занятия лечебной физкультурой, помогают контролировать массу тела и поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови.

Заведующий эндокринологическим отделением №2 Самарской городской больницы №6, врач-эндокринолог Татьяна Смирнова:

«Сахарный диабет всё чаще встречается у людей трудоспособного возраста. В большинстве случаев его развитие связано с образом жизни: недостаток движения, малоподвижный образ жизни, постоянная спешка и нерегулярное питание.

Регулярная физическая активность снижает риск развития сахарного диабета 2 типа. Даже умеренные нагрузки — ежедневная ходьба, плавание, занятия лечебной физкультурой, помогают контролировать массу тела и поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови.

Несколько советов, которые помогут добавить движение в повседневную жизнь:

Превратите дорогу в тренировку. Если используете общественный транспорт, выходите за 1–2 остановки до конца маршрута. Водители авто – паркуйтесь в 5–7 минутах от места назначения.

Пользуйте лестницей вместо лифта. Начните с 2–3 этажей, потом поднимайтесь выше. Это тренирует сердце, ноги и привычку двигаться.

Делайте активные перерывы. Даже 5 минут лёгкой растяжки бодрят, снимают усталость и легко могут стать ежедневной привычкой.

Начните день с утренней зарядки. Встаньте с кровати, потянитесь, сделайте 5–10 приседаний, пару отжиманий от стены или пола, добавьте наклоны и круги руками.

Для пациентов с сахарным диабетом физическая активность становится частью лечения. При правильно подобранной физической лучше контролируется уровень сахара, снижаются риски осложнений со стороны сердца и сосудов, улучшается общее самочувствие и качество жизни.

Помните: здоровье формируется в повседневных привычках каждого человека".

 

Фото:  минздрав СО

