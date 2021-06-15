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Самарские врачи внедрили новую методику лечения недоношенных детей

15 июня 2021 10:56
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Самарские врачи внедрили новую методику лечения недоношенных детей

Врачи-офтальмологи Самарской областной клинической  офтальмологической больницы им. Т.И. Ерошевского внедрили методику интравитреального введения препарата «Луцентис» детям с ретинопатией недоношенных на базе перинатального центра Самарской областной клинической больницы им. В.Д.Середавина.

Ретинопатия недоношенных – относительно молодое заболевание. Диагностировать его начали около 20 лет назад, как только врачи научились выхаживать детей, рожденных раньше срока. У таких малышей часть сетчатки остается без должного кровоснабжения, и глаз начинает наращивать дополнительные сосуды.

Долгое время лечение такого заболевания проводилось только при помощи лазерной коагуляции сетчатки. С середины 2000-х  годов по всему миру началось изучение возможности применения препаратов, подавляющих фактор роста сосудов (VEGF-фактор), при ретинопатии недоношенных,  а также их возможных системных действий. И в октябре 2020 года официальное разрешение получил препарат «Луцентис». Этот метод на данный момент показал большие перспективы для дальнейшего использования.

Теперь врачи-офтальмологи для достижения более эффективного результата могут комбинировать эти два способа лечения заболевания малышей, родившихся раньше срока, то есть  оба метода направлены на уменьшение роста патологических сосудов и стабилизацию состояния сетчатки при ретинопатии недоношенных.

Теги: новорожденные Новости медицины Современная медицина

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