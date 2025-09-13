Самарские специалисты создали компьютерную программу для ранней помощи людям с посттравматическим стрессовым расстройством

79

Эксперты Самарского государственного медицинского университета и Самарской областной клинической психиатрической больницы создали компьютерную программу, позволяющую оперативно идентифицировать симптомы посттравматического стрессового расстройства и вовремя обратиться за помощью.

По словам главного врача областной клинической психиатрической больницы, врача-психиатра Сергея Царева, она состоит из нескольких частей: тестовой части для быстрой диагностики, голосового модуля, который объяснит важность визита к специалисту и навигации, предлагающей список актуальных контактов врачей.

"Одной из наиболее актуальных проблем является низкий уровень обращения за специализированной медицинской помощью среди пациентов со стресс-индуцированными психическими состояниями, включая участников специально военной операции. Новая программа создана для того, чтобы вовремя выявить проблему и мягко подтолкнуть человека к обращению за поддержкой", - рассказал Сергей Царев.

Разработка базируется на использовании методики SBIRT — скрининга, мотивации, направления на лечение. Тестовая часть составлена в соответствии с клиническими рекомендациями по работе с посттравматическим стрессовом расстройством.

Особенностью разработки также является голосовой мотивационный модуль, который предлагается пользователям при выявлении признаков заболевания по результатам тестирования. После прослушивания аудио пациентам становится доступен список актуальных адресов и контактов психологических кабинетов. Кроме того, программа содержит форму обратной связи.

"Зачастую самое сложное — сформировать у группы риска понимание наличия у себя проблемы. Наша программа представляет собой многоуровневую систему поддержки. В ближайших планах — масштабирование проекта», - отметил и.о. директора Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени М. В. Ломоносова, заведующий Молодежной лабораторией инновационных технологий в нейропсихиатрии СамГМУ Арсений Гайдук.

Программа прошла государственную регистрацию и уже внедрена в диспансерном отделении Самарской клинической психиатрической больницы.

Фото: минздрав СО