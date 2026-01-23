В Самаре арестован предполагаемый заказчик убийства зам. атамана казачьего общества в 2015 году

По версии следствия, в период с ноября 2014 года по январь 2015-го 55-летний мужчина попросил знакомого найти человека, который согласится убить заместителя атамана Самарского окружного казачьего общества.

Между ними была неприязнь, поэтому самарец решил избавиться от врага. За это он обещал выплатить вознаграждение до 1 млн рублей. Приятель согласился и нашел пособников и исполнителя.



Все вместе они разработали план убийства, выследили ничего не подозревающего потерпевшего и подкараулили его около дома 26 января. Они выстрелили в свою жертву не менее трех раз в голову и туловище. Полученные травмы оказались не совместимы с жизнью, и мужчина скончался на месте.



Всех причастных посадили за решетку на срок от 10 до 15 лет в исправительную колонию строгого режима. Однако личность заказчика оставалась неизвестной долгое время.



Спустя время следователи СК и криминалисты при содействии сотрудников полиции вышли на подозреваемого. Сейчас он находится под стражей. Его обвиняют по статье "Организация убийства по найму".



Расследование продолжается.

Источник: 450media.ru