На мероприятии 22 января, посвященном Дню студента, были вручены грамоты за отличную учёбу и участие в конкурсной деятельности лучшим студентам.
В Сызранском колледже искусств состоялось мероприятие, посвященное Дню студента 
По версии следствия, в период с ноября 2014 года по январь 2015-го 55-летний мужчина попросил знакомого найти человека, который согласится убить заместителя атамана Самарского окружного казачьего общества.
В Самаре арестован предполагаемый заказчик убийства зам. атамана казачьего общества в 2015 году
С 24 января для удобства пассажиров покупка билетов будет организована в здании Речного вокзала.
Меняется место ожидания отправления судов по маршруту «Самара — Рождествено»
22 января Юлия Ашуркова посетила производство ООО «Пиэль-Компани», компания занимается производством современных очистных сооружений и технических устройств для очистки сточных вод различного происхождения.
Юлия Ашуркова с рабочим визитом посетила производство самарской компании «Пиэль-Компани»
Сезон полевых работ 2026 года начинается не весной, а глубокой зимой. И от того, насколько слаженно и качественно пройдет эта «техническая посевная», зависит успех всего года.
В хозяйствах региона сельхозпроизводители готовятся к посевной-2026
24, 25 января мероприятия будут направлены на предупреждение ДТП, выявление и пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения.
В предстоящие выходные дни в губернии пройдут очередные профилактические рейды Госавтоинспекции
Участниками сезона 2024-2025 стали более 1700 человек из 34 регионов России, а на концерте в Музее Победы г. Москва выступили лучшие представители своих номинаций.
Образцовый художественный коллектив старший хор «Ventus» из Самары выступил в Музее Победы
По данным полиции, в нескольких регионах России уже обнаружены семь из 26 похищенных автомобилей.
Бывший сотрудник московского автосалона похитил 26 иномарок на 64 млн рублей
«Возвращение домой»: завершающий концерт Крещенского фестиваля пройдет в Тольятти
Практическое занятие по поиску людей в городских условиях прошло в Самаре
21 января в Самаре стартовал интеллектуальный турнир «Куйбышев – запасная столица»
Между ними была неприязнь, поэтому самарец решил избавиться от врага. За это он обещал выплатить вознаграждение до 1 млн рублей. Приятель согласился и нашел пособников и исполнителя.

Все вместе они разработали план убийства, выследили ничего не подозревающего потерпевшего и подкараулили его около дома 26 января. Они выстрелили в свою жертву не менее трех раз в голову и туловище. Полученные травмы оказались не совместимы с жизнью, и мужчина скончался на месте.

Всех причастных посадили за решетку на срок от 10 до 15 лет в исправительную колонию строгого режима. Однако личность заказчика оставалась неизвестной долгое время.

Спустя время следователи СК и криминалисты при содействии сотрудников полиции вышли на подозреваемого. Сейчас он находится под стражей. Его обвиняют по статье "Организация убийства по найму".

Расследование продолжается.

