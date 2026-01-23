Меняется место ожидания отправления судов по маршруту «Самара — Рождествено»

Для удобства пассажиров покупка билетов будет организована в здании Речного вокзала. Это позволит сделать ожидание рейса комфортнее в морозную погоду.

После объявления диспетчера о готовности судна, посадка будет осуществляться на Ленинградском спуске.

Напоминаем, переправа работает по графику:

- Первый утренний рейс из Самары — в 8:00.

- Последний вечерний рейс из Рождествено — в 19:00.

- Отправление судов в течение дня происходит по мере их наполнения.

Работа переправы осуществляется с учётом ледовой обстановки на акватории Волги. Просим пассажиров следить за актуальной информацией на официальных ресурсах министерства и Самарского речного пассажирского предприятия.

На линии также продолжает работать второй перевозчик — ООО «КП Проран». Суда типа «Хивус» отправляются с площадки у спуска по улице Комсомольской, сообщает пресс-служба минтранса СО.

Фото: пресс-служба минтранса СО