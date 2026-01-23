Я нашел ошибку
Главные новости:
На мероприятии 22 января, посвященном Дню студента, были вручены грамоты за отличную учёбу и участие в конкурсной деятельности лучшим студентам.
В Сызранском колледже искусств состоялось мероприятие, посвященное Дню студента 
По версии следствия, в период с ноября 2014 года по январь 2015-го 55-летний мужчина попросил знакомого найти человека, который согласится убить заместителя атамана Самарского окружного казачьего общества.
В Самаре арестован предполагаемый заказчик убийства зам. атамана казачьего общества в 2015 году
С 24 января для удобства пассажиров покупка билетов будет организована в здании Речного вокзала.
Меняется место ожидания отправления судов по маршруту «Самара — Рождествено»
22 января Юлия Ашуркова посетила производство ООО «Пиэль-Компани», компания занимается производством современных очистных сооружений и технических устройств для очистки сточных вод различного происхождения.
Юлия Ашуркова с рабочим визитом посетила производство самарской компании «Пиэль-Компани»
Сезон полевых работ 2026 года начинается не весной, а глубокой зимой. И от того, насколько слаженно и качественно пройдет эта «техническая посевная», зависит успех всего года.
В хозяйствах региона сельхозпроизводители готовятся к посевной-2026
24, 25 января мероприятия будут направлены на предупреждение ДТП, выявление и пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения.
В предстоящие выходные дни в губернии пройдут очередные профилактические рейды Госавтоинспекции
Участниками сезона 2024-2025 стали более 1700 человек из 34 регионов России, а на концерте в Музее Победы г. Москва выступили лучшие представители своих номинаций.
Образцовый художественный коллектив старший хор «Ventus» из Самары выступил в Музее Победы
По данным полиции, в нескольких регионах России уже обнаружены семь из 26 похищенных автомобилей.
Бывший сотрудник московского автосалона похитил 26 иномарок на 64 млн рублей
«Возвращение домой»: завершающий концерт Крещенского фестиваля пройдет в Тольятти
Практическое занятие по поиску людей в городских условиях прошло в Самаре
21 января в Самаре стартовал интеллектуальный турнир «Куйбышев – запасная столица»
Меняется место ожидания отправления судов по маршруту «Самара — Рождествено»

132
С 24 января для удобства пассажиров покупка билетов будет организована в здании Речного вокзала.

Для удобства пассажиров покупка билетов будет организована в здании Речного вокзала. Это позволит сделать ожидание рейса комфортнее в морозную погоду.

После объявления диспетчера о готовности судна, посадка будет осуществляться на Ленинградском спуске.

Напоминаем, переправа работает по графику:
- Первый утренний рейс из Самары — в 8:00.
- Последний вечерний рейс из Рождествено — в 19:00.
- Отправление судов в течение дня происходит по мере их наполнения.

Работа переправы осуществляется с учётом ледовой обстановки на акватории Волги. Просим пассажиров следить за актуальной информацией на официальных ресурсах министерства и Самарского речного пассажирского предприятия.

На линии также продолжает работать второй перевозчик — ООО «КП Проран». Суда типа «Хивус» отправляются с площадки у спуска по улице Комсомольской, сообщает пресс-служба минтранса СО.

 

Фото:  пресс-служба минтранса СО

Теги: Самара

