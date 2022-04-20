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Самарские полицейские приняли участие в сдаче крови, приуроченной к Национальному дню донора

20 апреля 2022 13:15
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Самарские полицейские приняли участие в сдаче крови, приуроченной к Национальному дню донора

Сотрудники полиции Самарской области регулярно принимают участие в акциях по сбору крови, так как не понаслышке знают, что своевременно оказанная помощь, в том числе переливание донорской крови, помогает спасти тысячи жизней. 

В преддверии Национального дня донора сотрудники ГУ МВД России по Самарской области в очередной раз посетили Самарскую областную клиническую станцию переливания крови. 
В этот день в сдаче крови приняли участие 19 офицеров главка, среди них были как опытные доноры, так и те, кто пришел впервые. По традиции одними из первых к сдаче крови присоединились заместитель начальника пресс-службы областного главка МВД подполковник внутренней службы Татьяна Лядина, заместитель начальника Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Ольга Писарева и «Почетный донор России» заместитель начальника отдела технического обслуживания ЦАФАП в области ДД ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области майор полиции Альберт Каюмов. Они, как более опытные доноры, помогали молодым сотрудникам с подготовкой к процедуре и поддерживали их непосредственно во время сдачи крови. 

Первым этапом процедуры стало заполнение анкеты, в которой содержится основная информация о состоянии здоровья потенциального донора. Зарегистрировавшись и пройдя медицинское обследование, сотрудники полиции отправились в буфет: по рекомендации врачей до и после процедуры донорам необходимо выпить сладкий чай. 

Затем сотрудники полиции приступили к самому главному этапу - процедуре сдачи крови, которая проходила в специально оборудованном отделении под чутким вниманием медицинского персонала. 

Заместитель директора Самарской областной клинической станции переливания крови по медицинской части Елена Кудинова поблагодарила полицейских за постоянную готовность бескорыстно оказать помощь нуждающимся и выразила надежду на продолжение тесного сотрудничества. «В преддверии Национального дня донора мне бы хотелось выразить слова огромной благодарности сотрудникам ГУ МВД России по Самарской области, которые поддерживают донорское движение уже на протяжении многих лет», - отметила Елена Николаевна. 

Каждый желающий может последовать примеру полицейских и вступить в ряды доноров. 

Теги: Полиция

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