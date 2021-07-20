С начала года служба санавиации доставила в больницы региона 77 пациентов

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С начала года специалисты областной службы санавиации доставили в больницы региона 77 пациентов. Вертолет помогает эвакуировать из отдалённых районов области для оказания специализированной медпомощи людей в тяжелом состоянии: с политравмой, новой коронавирусной инфекцией, после дорожных аварий.

Так, врачи Самарской областной клинической больницы имени В.Д. Середавина спасли жизнь жителю Ульяновской области, пострадавшему в ДТП.

Напомним, воздушный транспорт в распоряжение медработников службы санавиации поступил в 2020 году в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Работа санавиации в регионе возобновлена при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Развитие системы здравоохранения, оказание своевременной и качественной медпомощи жителям – часть стратегии лидерства главы региона.

Житель Ульяновской области Сергей Михеев в начале июля попал в аварию на трассе М-5, когда ехал в Самару из поселка Новоспасское. «Помню аварию смутно, ехал на мотоцикле, погода была жаркая, немного отвлекся и догнал спереди автомобиль, дальше всё, как в тумане», - рассказывает Сергей.

Из-за сильного удара мотоцикла об автомобиль мужчина получил серьезные травмы, в том числе пострадало лёгкое, был перелом ключицы с повреждением внутренних органов.

Необходимую медицинскую помощь ему оказали врачи Сызранской центральной городской больницы совместно со специалистами отделения экстренной и плановой консультативной помощи больницы им. В.Д. Середавина. Для оказания специализированного лечения врачи приняли решение госпитализировать пациента с помощью воздушного транспорта. Вертолетом пострадавшего доставили в отделение торакальной хирургии областной больницы.

«Особенность случая в том, что у пациента было сильное повреждение грудной клетки, большое поражение лёгочной ткани, - отмечает врач - реаниматолог отделения экстренной и плановой помощи больницы им.В.Д.Середавина Олег Чучлов. - Состояние было тяжёлое, требовалась искусственная вентиляцию лёгких. В вертолёте есть всё необходимое: оснащение и оборудование как в палате интенсивной терапии».

Врачи торакального отделения провели пациенту сложную операцию. Сейчас Сергея выписали из больницы: «Благодарю за слаженную работу всех специалистов службы санавиации, весь медицинский персонал, врачей торакального отделения за операцию. Всё на высшем уровне, я доволен оказанной мне помощью».

Как отмечают медики, важно, что мужчина был в специальной экипировке и шлеме, это повысило его шансы на выздоровление.

«У нас самое большое отделение - 204 сотрудника, - подчеркивает исполняющий обязанности заведующего отделения экстренной и плановой помощи больницы им.В.Д.Середавина Юрий Бубнов. - Задействованы все службы больницы. Помимо вертолета, работает наземный транспорт - 20 машин, оснащенные аппаратами ИВЛ, электрокардиографами. Работаем 24 часа в сутки, для этого специально дежурят, как и пилоты, так и 24 специалиста по разным профилям: врачи, фельдшеры, медсестры».

Всего за время работы с августа прошлого года служба санавиации региона с помощью воздушного транспорта помогла более 130 пациентам.

Фото: пресс-служба облправительства