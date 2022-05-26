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Россияне старше 45 лет боятся оспы обезьян больше молодых

26 мая 2022 11:37
112
Россияне старше 45 лет боятся оспы обезьян больше молодых

мае 2022 года в нескольких странах были зафиксированы первые случаи заражения вирусом оспы обезьян. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал у россиян, боятся ли они заразиться новым вирусом и готовы ли к вакцинации от оспы граждане моложе 41 года. В опросе приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

Лишь 8% россиян очень боятся оспы обезьян. Каждый третий опрошенный признался, что немного опасается новой инфекции (32%). Большинство же не боится заразиться оспой обезьян (60%).

Женщин вирус пугает больше, чем мужчин. У россиян старше 45 лет опасений больше, чем у более молодых граждан, хотя именно старшее поколение практически полностью привито от вируса оспы человека.

Вакцинация от вируса человеческой оспы, которая, по мнению отечественных ученых, эффективна и против оспы обезьян, входила в календарь прививок советских граждан до 1979 года рождения. Опрос россиян, родившихся позднее, показывает, что однозначно готовы к вакцинации только 16%, скорее готовы 23%. Большинство же не хочет вакцинироваться от оспы: 31% однозначно против, 30% скорее против. Причем больше всего тех, кто вакцинацию от оспы проходить не планирует, среди россиян, не привитых от коронавируса: 41% из них скорее против, 42% однозначно против.

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 337
  • Время проведения: 24—25 мая 2022 года
  • Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
  • Размер выборки: 1600 респондентов
Теги: Опрос

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