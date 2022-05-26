Россияне стали более требовательными к качеству медицинских услуг из-за пандемии COVID-19

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Порядка 40% респондентов стали более требовательными к качеству медицинских услуг, свидетельствуют результаты опроса о последствиях пандемии COVID-19, проведенного СК «Росгосстрах» совместно с медицинской компанией «Инвитро» в мае 2022 года.

Около трети участников исследования подтвердили, что из-за пандемии они стали внимательнее относиться к своему здоровью. Для понимания того, как люди относятся к здоровью и качеству медицины, их попросили оценить, насколько они согласны с рядом утверждений по пятибалльной шкале. Более 30% опрошенных согласились с тем, что стали больше уделять времени вопросам здоровья, а 27,7% — мерам профилактики.

Пандемия COVID-19 повлияла на бытовые привычки и отношение к здоровью в целом среди респондентов:

· 79% опрошенных сообщили, что соблюдали масочный режим;

· 75% стали чаще мыть и обрабатывать руки санитайзером;

· 59% стали избегать скопления людей;

· 26% стали обрабатывать рабочее место санитайзером;

· 22% стали чаще проводить влажную уборку дома.

Только 14% респондентов отметили, что пандемия никак не повлияла на их бытовые привычки. Более половины опрошенных сообщили, что стали больше заботиться о своем здоровье:

· 29% стали внимательнее относиться к симптомам и перестали заниматься самолечением;

· 17% стали чаще сдавать анализы;

· 12% стали проходить скрининги и обязательную диспансеризацию.

Однако 28% респондентов сообщили, что пандемия никак не повлияла на их отношение к здоровью и они продолжают уделять этим вопросам мало внимания.