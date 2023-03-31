Россияне готовы тратить на лекарства не более 3,9 тыс. рублей в месяц

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Средняя российская семья тратит на лекарства 3,3 тыс. рублей в месяц. В городах с населением более 500 тыс. человек наибольшие месячные расходы на медикаменты отмечены в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Хабаровске и Ярославле.

В среднем респонденты готовы тратить на лекарства не более 3,9 тыс. рублей в месяц. Более высокие расходы россияне считают для себя неприемлемыми. Самые высокие приемлемые расходы на медикаменты отмечены во Владивостоке, Перми, Тюмени, Хабаровске и Омске. Имеется целый ряд городов, где фактические расходы на медикаменты заметно превышают их приемлемый уровень.

При этом только 8% участников исследования говорят о том, что их расходы на медикаменты за последний год снизились. Остальные отмечают более или менее значительное увеличение расходов на лекарства и сопутствующие предметы. В среднем увеличение расходов составило 16,3%, что превышает уровень инфляции.

Сегодня 4,4% российских семей испытывают постоянные проблемы с доступом к медикаментам из-за их недоступности или высокой стоимости. Самое большое число семей, испытывающих проблемы с доступом к медикаментам, отмечено в Уфе, Челябинске, Кемерово, Новосибирске и Новокузнецке.

При этом более половины участников исследования говорят о том, что доступность лекарственных средств за последние год снизилась.