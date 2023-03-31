Я нашел ошибку
Главные новости:
Посольство РФ: власти Аргентины массово отказывают россиянам в ВНЖ
«Цифровая Россия» продолжает IT-профориентацию для школьников Самарской области
«Цифровая Россия» продолжает IT-профориентацию для школьников Самарской области
Розыск: тольяттинец подвозил пассажиров и лишился телефона
Розыск: тольяттинец подвозил пассажиров и лишился телефона
туристический поток по России в 2022 году вырос на 17%
Туристический поток по России в 2022 году вырос на 17%
В Тольятти мошенник в месенджере убедил сварщика перевести больше миллиона
В Тольятти мошенник в месенджере убедил сварщика перевести больше миллиона
Япония вводит запрет на экспорт в Россию компонентов для авиации и космической отрасли
Путин подписал указ о весеннем призыве
Путин подписал указ о весеннем призыве
Жигулевец искал на территории гаражного массива тайник с наркотиком
Жигулевец искал на территории гаражного массива тайник с наркотиком
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.09
0.11
EUR 83.76
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
День работника культуры в Самаре отметили масштабным форумом «Культура. Вызовы времени» с участием федеральных спикеров
В Самаре прошел Областной форум представителей «серебряного» добровольчества
В комплекте выгоднее: популярные модели Xiaomi по специальной цене в билайне
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Россияне готовы тратить на лекарства не более 3,9 тыс. рублей в месяц

31 марта 2023 09:15
69
Россияне готовы тратить на лекарства не более 3,9 тыс. рублей в месяц

Средняя российская семья тратит на лекарства 3,3 тыс. рублей в месяц. В городах с населением более 500 тыс. человек наибольшие месячные расходы на медикаменты отмечены в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Хабаровске и Ярославле. 

В среднем респонденты готовы тратить на лекарства не более 3,9 тыс. рублей в месяц. Более высокие расходы россияне считают для себя неприемлемыми. Самые высокие приемлемые расходы на медикаменты отмечены во Владивостоке, Перми, Тюмени, Хабаровске и Омске. Имеется целый ряд городов, где фактические расходы на медикаменты заметно превышают их приемлемый уровень.

При этом только 8% участников исследования говорят о том, что их расходы на медикаменты за последний год снизились. Остальные отмечают более или менее значительное увеличение расходов на лекарства и сопутствующие предметы. В среднем увеличение расходов составило 16,3%, что превышает уровень инфляции. 

Сегодня 4,4% российских семей испытывают постоянные проблемы с доступом к медикаментам из-за их недоступности или высокой стоимости. Самое большое число семей, испытывающих проблемы с доступом к медикаментам, отмечено в Уфе, Челябинске, Кемерово, Новосибирске и Новокузнецке. 

При этом более половины участников исследования говорят о том, что доступность лекарственных средств за последние год снизилась.

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Премий нет, но есть штрафы: самарцы рассказали о мотивации и наказаниях на работе
30 марта 2023, 09:44
Премий нет, но есть штрафы: самарцы рассказали о мотивации и наказаниях на работе
36% участников опроса из Самарской области рассказали, что работодатель никак не мотивирует их лучше работать. Общество
264
Спрос на работников со знанием китайского языка вырос на 40%
29 марта 2023, 09:59
Спрос на работников со знанием китайского языка вырос на 40%
Китайский язык оказался вторым по востребованности языком на рынке труда после английского. Общество
395
29 марта 2023, 09:32
Запрет продажи вейпов поддерживают 65% самарцев
Женщины одобряют тотальный запрет вейпов чаще мужчин. Здравоохранение
400
Здравоохранение
Лечение катаракты в профильной клинике
31 марта 2023  09:44
Лечение катаракты в профильной клинике
27
Организация медпункта на предприятии
31 марта 2023  09:40
Организация медпункта на предприятии
32
Россияне готовы тратить на лекарства не более 3,9 тыс. рублей в месяц
31 марта 2023  09:15
Россияне готовы тратить на лекарства не более 3,9 тыс. рублей в месяц
69
В качестве перспективных задач президент обозначил увеличение доли отечественных лекарств на рынке и снижение зависимости от зарубежных поставщиков.
30 марта 2023  22:32
Путин по видеосвязи открыл новые фармацевтические предприятия в Санкт-Петербурге, Калининграде и Саранске
355
Медработники напоминают, корь опасна для непривитых людей.
30 марта 2023  21:55
В медучреждениях региона проводится вакцинация от кори
336
 Табакокурение — самая распространенная форма зависимости.
30 марта 2023  19:46
«У курящих в 3,5 раза выше риск развития язвенной болезни»: врач-гастроэнтеролог рассказала об опасном влиянии курения  на ЖКТ
532
На заседании рассмотрели итоги работы организации по основным направлениям деятельности.
30 марта 2023  14:26
В министерстве рассмотрели итоги работы областной организации профсоюза работников здравоохранения
377
Терапевт добавил, что отрицательного влияния лук и чеснок не оказывают.
29 марта 2023  21:59
Врач: лук и чеснок бессмысленны при лечении инфекционных заболеваний
650
В Самарской области реализуется обучающий проект для врачей по раннему выявлению пациентов с риском пагубного потребления алкоголя.
29 марта 2023  18:05
Самарские врачи предупреждают о повышенных рисках алкоголь-ассоциированных заболеваний для мужчин
547
30 марта в Самарской области впервые пройдет Межрегиональная научно-практическая конференция «Психологическое здоровье в эпоху социальных катаклизмов».
29 марта 2023  15:23
Психологическое здоровье и эмоциональная стабильность станут главными темами обсуждения на конференции в Самаре
590
Весь список
Новости медицины
Его эффективность проверена на COVID-19, но в перспективе такие молекулярные машины могут быть адаптированы для выявления и других вирусов.
26 октября 2022  22:44
Ученые Университета ИТМО в Санкт-Петербурге создали наноробота из молекул ДНК для обнаружения вирусов
5936
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
17490
Весь список
В центре внимания
На совещании обсудили мероприятия, которые планируется провести в ходе юбилейного Грушинского, а также развитие инфраструктуры на территории Мастрюковских озер.
30 марта 2023  22:58
Дмитрий Азаров провел заседание оргкомитета по подготовке 50-го Всероссийского фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина
850
Основными темами совещания стали подготовка к предстоящим совместным мероприятиям с белорусской стороной и развитие новых направлений сотрудничества.
30 марта 2023  16:59
Виктор Кудряшов провел совещание по развитию сотрудничества Самарской области с Республикой Беларусь
373
Самара на три дня превратится в танцевальную столицу России
30 марта 2023  13:53
Самара на три дня превратится в танцевальную столицу России
705
День работника культуры в Самаре отметили масштабным форумом
30 марта 2023  11:48
День работника культуры в Самаре отметили масштабным форумом
375
В регионах России озвучили сроки весеннего призыва в армию
29 марта 2023  12:53
В регионах России озвучили сроки весеннего призыва в армию
632
Весь список