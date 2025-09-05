Роспотребнадзор: В Самарской области выросла заболеваемость Covid-19

163

В Самарской области продолжает распространяться новый вариант коронавируса «Стратус», что привело к заметному росту заболеваемости. По данным Роспотребнадзора, за последнюю неделю число заражений увеличилось на 21% – сейчас показатель составляет 11,4 случая на 100 тысяч населения.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Шенталинском районе и городе Кинель. При этом общая картина по ОРВИ пока остаётся ниже эпидпорога, хотя и фиксируется рост заболеваний на 8%.

«Стратус» появился в результате смешения двух уже известных подтипов «Омикрона» – это не совершенно новый вирус, а изменённая версия предыдущих штаммов. Лабораторные исследования показывают, что вместе с ковидом в области циркулируют и другие сезонные вирусы: парагрипп; адено-; рино-; бокавирусы.

Санитарные врачи держат ситуацию на контроле и продолжают регулярный мониторинг, пишет МК.