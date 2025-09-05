Я нашел ошибку
В Красноярском районе женщина потеряла 270 тысяч рублей, поверив аферистам
В Красноярском районе женщина потеряла 270 тысяч рублей, поверив аферистам
Резидент технопарка "Жигулёвская долина" стал победителем совместного конкурса ФПТП и РЖД
Резидент технопарка "Жигулёвская долина" стал победителем совместного конкурса ФПТП и РЖД
В Кошелев парке молодая автомобилистка сбила 59-летнего пешехода
В Кошелев парке молодая автомобилистка сбила 59-летнего пешехода
Участок улицы Липецкой временно перекроют в Самаре
Участок улицы Липецкой временно перекроют в Самаре
летом 2025 года количество вариантов подработки увеличилось почти в 1,5 раза
Летом 2025 года количество вариантов подработки увеличилось почти в 1,5 раза
В Самарской области находится самый крупный питомник по выращиванию гортензий в России и Европе
В Самарской области находится самый крупный питомник по выращиванию гортензий в России и Европе
13 сентября в СОУНБ начнётся отборочный тур областного конкурса скоростного чтения «Книжное ГТО»
13 сентября в СОУНБ начнётся отборочный тур областного конкурса скоростного чтения «Книжное ГТО»
россияне перестали арендовать самокаты для долгих поездок
Россияне перестали арендовать самокаты для долгих поездок
Роспотребнадзор: В Самарской области выросла заболеваемость Covid-19

5 сентября 2025
163
Роспотребнадзор: В Самарской области выросла заболеваемость Covid-19

В Самарской области продолжает распространяться новый вариант коронавируса «Стратус», что привело к заметному росту заболеваемости. По данным Роспотребнадзора, за последнюю неделю число заражений увеличилось на 21% – сейчас показатель составляет 11,4 случая на 100 тысяч населения.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Шенталинском районе и городе Кинель. При этом общая картина по ОРВИ пока остаётся ниже эпидпорога, хотя и фиксируется рост заболеваний на 8%.

«Стратус» появился в результате смешения двух уже известных подтипов «Омикрона» – это не совершенно новый вирус, а изменённая версия предыдущих штаммов. Лабораторные исследования показывают, что вместе с ковидом в области циркулируют и другие сезонные вирусы: парагрипп; адено-; рино-; бокавирусы.

Санитарные врачи держат ситуацию на контроле и продолжают регулярный мониторинг, пишет МК.

Роспотребнадзор: В Самарской области выросла заболеваемость Covid-19
5 сентября 2025  11:17
5 сентября 2025  10:00
4 сентября 2025  10:00
3 сентября 2025  20:13
3 сентября 2025  16:01
3 сентября 2025  12:35
