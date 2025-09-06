Роспотребнадзор исключил риск распространения лихорадки чикунгунья в России

117

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об отсутствии угрозы распространения лихорадки чикунгунья на территории Российской Федерации.

Соответствующее заявление она сделала в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума.

"В России отсутствуют комары, способные переносить это заболевание. Хотя отдельные виды таких насекомых у нас идентифицированы, климатические особенности и специфика вегетационного периода исключают возможность распространения инфекции внутри страны", — пояснила Попова.

При этом она отметила высокий уровень заболеваемости в ряде азиатских стран. Российские туристы, посещающие эти регионы, иногда пренебрегают мерами профилактики и привозят инфекцию, уже будучи зараженными или находясь в инкубационном периоде.

По ее словам, чикунгунья представляет опасность именно для путешественников, игнорирующих правила безопасности. Количество завозных случаев варьируется: в разные годы фиксировалось от трех до пяти случаев, но за весь наблюдаемый период никогда не превышало десяти случаев в год.