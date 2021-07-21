Регионы получат 85 млрд рублей на расходы страховую медицинскую помощь

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Российские регионы получат более 85 млрд рублей на покрытие расходов, связанных с оказанием страховой медицинской помощи. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.

Как сообщает пресс-служба правительства, такая поддержка позволит своевременно проводить приём пациентов с различными заболеваниями в условиях повышенной нагрузки на медучреждения, а также сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии COVID-19.

Речь идёт в том числе о финансовом обеспечении стационарного лечения. В июне на эти цели уже было выделено 25 млрд рублей, передает Радио Маяк.