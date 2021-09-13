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Мишустин продлил возможность ввоза праворульных автомобилей без ГЛОНАСС

13 сентября 2021 13:26
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Мишустин продлил возможность ввоза праворульных автомобилей без ГЛОНАСС

Российское правительство продлило возможность ввоза праворульных автомобилей без ГЛОНАСС до конца 2022 года. Как сообщается на сайте кабмина, такое решение было принято по итогам рабочей поездки премьер-министра Михаила Мишустина на Дальний Восток, пишет "ФедералПресс".

«Жители Дальнего Востока еще один год – до 3 декабря 2022 года – смогут оформлять ввезенные из-за рубежа машины без установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС», – говорится в сообщении.

Отмечается, что временный порядок распространяется на подержанные праворульные машины, которые приобретены для личных нужд. Послаблением могут воспользоваться автовладельцы, зарегистрированные в Дальневосточном федеральном округе, а также те, кто планирует туда переехать на постоянное место жительства.

Решение было принято после поездки Мишустина на Дальний Восток. С таким предложением к нему обратился врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев. Он отмечал, что установка ГЛОНАСС приведет к росту цен на авто.

Ранее «ФедералПресс» сообщал: в 2019 году появлялась информация, что федеральные власти могут продлить мораторий на кнопку «ЭРА-ГЛОНАСС» для жителей Дальнего Востока. Фактически он прекращает действовать по истечении года.

Теги: автомобили Михаил Мишустин

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