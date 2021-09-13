Мишустин продлил возможность ввоза праворульных автомобилей без ГЛОНАСС

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Российское правительство продлило возможность ввоза праворульных автомобилей без ГЛОНАСС до конца 2022 года. Как сообщается на сайте кабмина, такое решение было принято по итогам рабочей поездки премьер-министра Михаила Мишустина на Дальний Восток, пишет "ФедералПресс".

«Жители Дальнего Востока еще один год – до 3 декабря 2022 года – смогут оформлять ввезенные из-за рубежа машины без установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС», – говорится в сообщении.

Отмечается, что временный порядок распространяется на подержанные праворульные машины, которые приобретены для личных нужд. Послаблением могут воспользоваться автовладельцы, зарегистрированные в Дальневосточном федеральном округе, а также те, кто планирует туда переехать на постоянное место жительства.

Решение было принято после поездки Мишустина на Дальний Восток. С таким предложением к нему обратился врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев. Он отмечал, что установка ГЛОНАСС приведет к росту цен на авто.

Ранее «ФедералПресс» сообщал: в 2019 году появлялась информация, что федеральные власти могут продлить мораторий на кнопку «ЭРА-ГЛОНАСС» для жителей Дальнего Востока. Фактически он прекращает действовать по истечении года.