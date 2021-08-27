Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре заболели 190 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Кроме приведения в порядок проезжей части, на улице Куйбышева идет благоустройство прилегающих территорий.
На улице Куйбышева приступили к укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части
Участие в нем могут принять молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет.
Молодежь Самары приглашают принять участие в конкурсе видеороликов «Герои, живущие рядом»
Жители города узнают много интересного о родном крае.
В Самаре запущен аудиогид по городу «Путешествуем по самарскому метро»
Глава Сбербанка Герман Греф отметил, что пока не может описать, как будет работать этот механизм.
"Сбер": механизм возврата списанных социальных выплат в счет долгов нужно серьезно прорабатывать
Михаил Мишустин оценил работы, представленные на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.
Рабочая поездка Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина в ПФО
Ежегодной премии в области инноваций и достижений финансовой отрасли.
Сбер получил награды в 11 номинациях премии FINAWARD’21
Самара в пятницу утром стояла в пробках
Самара в пятницу утром стояла в пробках
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.99
0.25
EUR 87.06
0.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Молодежь Самары приглашают принять участие в конкурсе видеороликов «Герои, живущие рядом»
В Самарской области пройдет фестиваль уличного искусства Samara Ground Art Festival – 2021
На железнодорожных переездах в Самаре для автолюбителей была организована викторина на знание ПДД
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Рабочая поездка Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина в ПФО

27 августа 2021 14:18
73
Михаил Мишустин оценил работы, представленные на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

26 августа 2021 года Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин и члены Правительства РФ посетили с рабочей поездкой Нижний Новгород.

Гости, полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин побывали на пятом юбилейном Всероссийском форуме о жилье и городской среде «Среда для жизни». На выставке «Город и вода» Председатель Правительства осмотрел несколько стендов, представляющих программы развития городской среды на базе площадок «ДОМ.РФ» и «Архитекторы. РФ» и пообщался с участниками форума. Михаил Мишустин обратил внимание на стенд о перспективах развития набережных в российских городах, в том числе в нескольких городах ПФО - в Нижнем Новгороде, Саратове и Энгельсе.

Михаил Мишустин оценил работы, представленные на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, который проводится по поручению Президента РФ Владимира Путина с 2018 года.

Открывая пленарную сессию V Всероссийского форума, Михаил Мишустин отметил, что «форум за эти пять лет стал уникальной площадкой, где вопросы городской среды можно обсудить со специалистами в самых разных областях - от архитекторов и проектировщиков до губернаторов и министров. В этих спорах рождаются новые идеи, которые становятся реальными проектами. Стимулируют экономическое, культурное, социальное развитие как в мегаполисах, так и в малых городах во всех регионах России». Председатель Правительства подчеркнул, что по поручению Президента РФ Владимира Путина будет подготовлена новая программа по расселению жилья, признанного аварийным на 1 января 2021 года. Внедренный стандарт комплексного развития территорий уже успешно применяется во многих городах России, в том числе ПФО. Михаил Мишустин сообщил, что федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» позволил благоустроить более 88 тысяч новых пространств и общественных территорий. В 2021 году на эту программу предусмотрено более 36,5 млрд рублей. В планах Правительства – в том числе, создание новой модели транспорта в городах, формирование национальной системы пространственных данных для повышения эффективности использования земельных ресурсов. В течение ближайших двух лет регионы смогут привлечь около 500 млрд рублей за счет инфраструктурных бюджетных кредитов. И еще в течение четырех лет – свыше 150 млрд рублей за счет инфраструктурных облигаций. Средства регионы смогут направить на строительство инженерных, транспортных и социальных объектов.

В рамках рабочей поездки Михаил Мишустин в сопровождении членов Правительства РФ, полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова и главы региона Глеба Никитина также посетил нижегородскую гимназию № 25 имени А.С. Пушкина. Директор школы Татьяна Калмыкова показала учебные классы и рассказала об образовательном процессе. Премьер-министр пообщался с педагогами и обсудил готовность учреждения к началу нового учебного года, обеспечение школьников горячим питанием, капитальный ремонт школ в соответствии с поручением Президента РФ.

В это же день Михаил Мишустин осмотрел открывшийся после реставрации Нижегородский государственный художественный музей – один из старейших в России (на его реконструкцию было выделено около 200 миллионов рублей). Здесь сейчас расположена экспозиция художественной галереи, собрание которой насчитывает более 12 тысяч произведений отечественного и зарубежного искусства (иконопись, живопись, графика, скульптура), в том числе полотна Рокотова, Саврасова, Шишкина, Рериха и Малевича.

В беседе с сотрудниками музея Михаил Мишустин обсудил ведущиеся ремонтно-восстановительные работы в доме Бурмистровой, где расположен Литературный музей А.М.Горького, и внедрение программы «Пушкинская карта», разработанной по инициативе Президента РФ Владимира Путина, в соответствии с которой с сентября в России молодёжь 14-22 лет сможет приобретать билеты в театры, музеи и концертные залы за государственный счёт.

Особое внимание Председатель Правительства уделил макету кампуса высоких технологий, который построят в Нижнем Новгороде. Административный центр ПФО стал одним из восьми городов, которые первыми получат бюджетный грант до 60% от стоимости проекта; IT-кампус также будет построен в Уфе.

 

Фото:   пресс-служба ПФО

Теги: Акценты Мишустин ПФО рабочая поездка

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
«ЭнергосбыТ Плюс» разместит информационные памятки по подготовке к зиме на жилых домах Самары и Сызрани
27 августа 2021, 10:26
«ЭнергосбыТ Плюс» разместит информационные памятки по подготовке к зиме на жилых домах Самары и Сызрани
аким образом энергетики призывают горожан выступить в роли независимых инспекторов. ЖКХ
255
Дмитрий Азаров поддержал инициативы молодежи по развитию набережной Октябрьска.
09 июля 2021, 17:09
Дмитрий Азаров: "Я для себя поставил цель: в каждом городе на Волге создать набережную"
Дмитрий Азаров поддержал инициативы молодежи по развитию набережной Октябрьска. Благоустройство
1458
Дирекция Молодежного форума ПФО «iВолга» запустила марафон вакцинации #мояпрививка
29 июня 2021, 13:44
Дирекция Молодежного форума ПФО «iВолга» запустила марафон вакцинации #мояпрививка
Форум пройдет в этом году в девятый раз в очном формате. Здравоохранение
872
В центре внимания
В Самарской области пройдет фестиваль уличного искусства Samara Ground Art Festival
27 августа 2021  13:39
В Самарской области пройдет фестиваль уличного искусства Samara Ground Art Festival
127
Самарские городские маршруты пополняются автобусами нового поколения
27 августа 2021  11:07
Самарские городские маршруты пополняются автобусами нового поколения
266
Жители Самарской области могут получать бонусы за полезные дела
27 августа 2021  10:05
Жители Самарской области могут получать бонусы за полезные дела
259
В Самаре не будут сносить несколько аварийных домов
26 августа 2021  10:26
В Самаре не будут сносить несколько аварийных домов
514
Из-за лесного пожара в Тольятти ввели режим ЧС
26 августа 2021  10:19
Из-за лесного пожара в Тольятти ввели режим ЧС
518
Весь список