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Правительство продлило действие программы «Семейная ипотека» до конца 2023 года, сообщили в пресс-службе кабинета министров.

Именно до этого срока можно будет получить кредиты на покупку жилья или на строительство частного дома по льготной ставке до 6% годовых. Соответствующее постановление по поручению президента подписал премьер Михаил Мишустин.

«Семейная ипотека» появилась в 2018 году. Программу запустили по поручению президента Владимира Путина. Изначально она была доступна только семьям, в которых после 1 января 2018 года родился второй или последующий ребёнок.

С 1 июля 2021 года взять такой кредит могут семьи и с одним ребёнком, рождённым после 1 января 2018 года. Первоначальный взнос составляет от 15% стоимости жилья. Максимальная сумма кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей – 12 млн рублей, для других территорий – 6 млн.

Разницу между льготной и рыночной ипотечной ставкой банкам возмещает государство. Действие программы изначально было рассчитано до конца 2022 года, сообщает Радио Маяк.