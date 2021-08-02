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Российскую молодежь хотят привлечь в театры
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Российскую молодежь хотят привлечь в театры

2 августа 2021 14:12
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Российскую молодежь хотят привлечь в театры

Правительство выделит около 4 миллиардов рублей на программу "Пушкинская карта" для молодежи, сообщил Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

Председатель правительства напомнил, что об этой программе объявил президент во время прямой линии, поручив разработать механизм, который позволит каждому желающему в возрасте от 14 до 22 лет приобретать билеты в российские театры, музеи и галереи за государственный счет.

Помимо этого, Мишустин заявил, что кабмин выделит 8 млрд рублей на субсидии малому и среднему бизнесу, а также социально ориентированным НКО в условиях пандемии коронавируса, передает Радио Маяк.

Теги: Мишустин музей Пушкинская карта театр

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