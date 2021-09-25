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Московский Музей Победы пригласил жителей Самарской области на онлайн-программу к 80-летию начала битвы за Москву

25 сентября 2021 11:43
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Московский Музей Победы пригласил жителей Самарской области на онлайн-программу к 80-летию начала битвы за Москву

Онлайн-программу к 80-летию начала битвы за Москву разместил на своем сайте Музей Победы (https://victorymuseum.ru/playbill/events/onlayn-programma-k-80-letiyu-nachala-bitvy-za-moskvu/). 30 сентября онлайн-пользователи смогут посмотреть виртуальные экскурсии и послушать лекции об обороне Москвы.

В этот день на сайте Музея Победы представят сразу три онлайн-экскурсии, посвященные битве за Москву. Передача из цикла «Зайди сегодня в музей» познакомит интернет-пользователей с обороной Москвы и контрнаступлением советских войск. Вместе с гидом зрители «побывают» в разделе экспозиции «Подвиг Армии», посвящённой битве за Москву и узнают, что одним из символов обороны столицы стали истребительно-противотанковые отряды. Ведущий расскажет, как было придумано противотанковое ружьё Симонова, которое прошло боевое крещение именно в битве за Москву. Зрители увидят архивные фото и интерактивную карту, отражающую ход боевых действий.

Во время виртуальной экскурсии «Война глазами художника» интернет-пользователи «побывают» в диораме «Контрнаступление под Москвой». Гости увидят военную столицу и поле боя в районе подмосковного города Яхромы. Узнают, как был сорван замысел гитлеровского командования, как враг был отброшен от Москвы на 100–250 км, тем самым ликвидировав угрозу захвата столицы. Уникальная диорама поможет прочувствовать события того времени. Гид покажет подлинные экспонаты, личные вещи героев. Например, пробитое пулей письмо защитника столицы полковника Виктора Полосухина.

Третья экскурсия расскажет об одном из самых удивительных экспонатов Музея Победы – дереве Флерова. Гид расскажет о том, как немцы впервые на себе ощутили всю мощь установки БМ-13 под Оршей и почему за легендарными "катюшами" началась настоящая охота. Зрители узнают о подвиге командира и историю появления уникального экспоната в музее. Формат виртуальной экскурсии позволит в мельчайших деталях рассмотреть подлинное свидетельство тех огненных лет - кусок дерева с вонзившейся в него железной деталью "катюши". Гости узнают, что именно благодаря этой реликвии капитану Флерову было присвоено звание Героя Советского Союза.

В трех сериях передачи «История в деталях» заведующий научно-методическим отделом Музея Победы Станислав Давыдов и научный сотрудник Калужского филиала Музея Победы им. Г.К. Жукова Константин Заланский обсудят роль и значение будущего маршала Победы Георгия Жукова в Битве за Москву – первой крупной стратегической победе СССР. Зрителям расскажут, как будучи руководителем Западным фронтом Жуков укрепил его позиции, усовершенствовал систему разведки фронта, тем самым вовремя определив замысел и главные направления наступления врага на столицу и вокруг неё. Историки поговорят о контратаке, которая стала настоящей неожиданностью для немецких войск. Расскажут о ходе боев, а также о том, как Жуков стал повсеместно использовать войска ВДВ. Онлайн-зрители узнают, что Битва за Москву стала ещё и настоящей кузницей кадров для высшего комсостава Красной Армии.

Поделиться историями родственников и близких, защищавших Москву в 1941–1942 годах, можно будет в Музее Победы или на сайте проекта музея «Лица Победы» (https://historydepositarium.ru/). «Лица Победы» – это самый масштабный проект, посвященный сохранению памяти обо всем военном поколении. Фронтовики, партизаны, медработники и рабочие предприятий, простые граждане – каждый внес свой вклад в Победу. В Музее Победы создана мультимедийная «народная» экспозиция, в которой участники проекта могут найти портрет своего предка и показать детям и внукам.

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Теги: музей

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