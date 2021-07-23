Я нашел ошибку
Главные новости:
Гребец Александр Вязовкин вышел в 1/4 финала.
На Олимпиаде стартовал первый представитель Самарской области
В Самарской области еще 331 человек заразился коронавирусом
В Самарской области еще 331 человек заболел коронавирусом
В Самарской области скорректировали расписание электричек до Похвистнево
В Самарской области скорректировали расписание электричек до Похвистнево
В одном из сел Самарской области ввели карантин по бешенству
В одном из сел Самарской области ввели карантин по бешенству
Олимпиада: названы виды спорта, где ждут медалей
Олимпиада: названы виды спорта, где ждут медалей
Появилась запись последнего перед убийством разговора Екатерины Пузиковой и Алексея Ряскова
Появилась запись последнего перед убийством разговора Екатерины Пузиковой и Алексея Ряскова
В Самарском музее Модерна заработала выставка «Сон»
В Самарском музее Модерна заработала выставка «Сон»
В России появится комиссия по защите детей от опасного контента
В России появится комиссия по защите детей от опасного контента
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.69
-0.8
EUR 86.92
-0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Музей Алабина приглашает самарцев на пешеходную экскурсию
В детской областной библиотеке проведут программу «Путешествие к морским глубинам»
Самарцев приглашают на семинар «Изготовление салфетки в техниках строчевой вышивки»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарском музее Модерна заработала выставка «Сон»

23 июля 2021 13:17
99
В Самарском музее Модерна заработала выставка «Сон»

В Самаре с 22 июля начала работу новая музейная выставка, сообщает samru. В Музее Модерна состоялось официальное открытие выставки, посвященной представлением о сне в конце 19 начале 20 веков.

В эпоху Модерна сны ассоциировались с мифологией, спиритизмом, мистикой и тд. Сон вызывал множество вопросов, вроде вопроса «можно ли без него прожить?» или «Как он появился?», «Как защитить себя во время сна?». В музее эти темы раскроют через экспонаты из музея Алабина, Самарского художественного музея и местных библиотек.

Посетители смогут узнать об интерпретации сновидений, исследовании сна. Можно будет проследить весь путь от спальни до бессоницы с помощью сонника и разных сказок. Также можно узнать о ритуалах отхода ко сну и познакомиться с исследователями, которые интересовались снами — З.Фрейдом и М.Манасеин.

Выставка продлится до 24 октября. Билет стоит 100-200 рублей. 

Теги: музеи музей Модерна

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Людям с инвалидностью могут сделать бесплатный вход в музеи и заповедники
16 июня 2021, 10:19
Людям с инвалидностью могут сделать бесплатный вход в музеи и заповедники
С такой инициативой выступило Министерство культуры. Культура
620
В центре внимания
В Самарской области еще 331 человек заразился коронавирусом
23 июля 2021  14:05
В Самарской области еще 331 человек заболел коронавирусом
80
«Арконик СМЗ» станет партнером НОЦ «Инженерия будущего»
23 июля 2021  12:19
«Арконик СМЗ» станет партнером НОЦ «Инженерия будущего»
130
Безопасность на воде и профилактика пожаров – в зоне особого внимания правительства Самарской области
23 июля 2021  11:44
Безопасность на воде и профилактика пожаров – в зоне особого внимания правительства Самарской области
249
Осмотрев территорию парка и национальные дома, губернатор поручил тщательнее продумать концепцию отдыха в этнокультурном комплексе.
22 июля 2021  20:48
Строительство Парка дружбы народов в Самаре близится к завершению
519
Самарские историки прокомментировали статью Владимира Путина
22 июля 2021  13:24
Самарские историки прокомментировали статью Владимира Путина
606
Весь список