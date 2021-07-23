В Самарском музее Модерна заработала выставка «Сон»

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В Самаре с 22 июля начала работу новая музейная выставка, сообщает samru. В Музее Модерна состоялось официальное открытие выставки, посвященной представлением о сне в конце 19 начале 20 веков.

В эпоху Модерна сны ассоциировались с мифологией, спиритизмом, мистикой и тд. Сон вызывал множество вопросов, вроде вопроса «можно ли без него прожить?» или «Как он появился?», «Как защитить себя во время сна?». В музее эти темы раскроют через экспонаты из музея Алабина, Самарского художественного музея и местных библиотек.

Посетители смогут узнать об интерпретации сновидений, исследовании сна. Можно будет проследить весь путь от спальни до бессоницы с помощью сонника и разных сказок. Также можно узнать о ритуалах отхода ко сну и познакомиться с исследователями, которые интересовались снами — З.Фрейдом и М.Манасеин.

Выставка продлится до 24 октября. Билет стоит 100-200 рублей.