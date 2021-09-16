Тольяттинский театр «Колесо» стал лауреатом II Межрегионального фестиваля имени А. Н. Толстого «Время театра»

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12 сентября были подведены итоги II Межрегионального фестиваля имени А. Н. Толстого «Время театра», который собрал в Сызрани 6 театральных коллективов из Балаково, Самары, Тольятти, Вольска, Москвы и Рыбинска. Драматический театр «Колесо» представил на фестивале спектакль «Олимпия», который покорив зрителей и членов жюри фестиваля, стал лауреатом сразу в трех номинациях.

Актриса театра Елена Радионова победила в номинации «За лучшую женскую роль второго плана» за мастерски исполненную роль бабушки Алеши в спектакле «Олимпия» по пьесе Ольги Мухиной.

Артист театра Андрей Чураев стал лауреатом в номинации «За лучшую мужскую роль второго плана» за мастерски исполненную роль папы Алеши в спектакле.

Приз «За лучшую режиссерскую работу» был присужден режиссеру Михаилу Чумаченко за спектакль «Олимпия».

II Межрегиональный фестиваль имени А. Н. Толстого «Время театра» подошел к концу, но организаторы уже продумывают программу следующего, который планируется провести в 2023 году. Драматический театр «Колесо» первый раз принял в нем участие.