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Тольяттинский театр «Колесо» стал лауреатом II Межрегионального фестиваля имени А. Н. Толстого «Время театра»

16 сентября 2021 14:03
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Тольяттинский театр «Колесо» стал лауреатом II Межрегионального фестиваля имени А. Н. Толстого «Время театра»

12 сентября были подведены итоги II Межрегионального фестиваля имени А. Н. Толстого «Время театра», который собрал в Сызрани 6 театральных коллективов из Балаково, Самары, Тольятти, Вольска, Москвы и Рыбинска. Драматический театр «Колесо» представил на фестивале спектакль «Олимпия», который покорив зрителей и членов жюри фестиваля, стал лауреатом сразу в трех номинациях. 

Актриса театра Елена Радионова победила в номинации «За лучшую женскую роль второго плана» за мастерски исполненную роль бабушки Алеши в спектакле «Олимпия» по пьесе Ольги Мухиной. 

Артист театра Андрей Чураев стал лауреатом в номинации «За лучшую мужскую роль второго плана» за мастерски исполненную роль папы Алеши в спектакле. 

Приз «За лучшую режиссерскую работу» был присужден режиссеру Михаилу Чумаченко за спектакль «Олимпия».

II Межрегиональный фестиваль имени А. Н. Толстого «Время театра» подошел к концу, но организаторы уже продумывают программу следующего, который планируется провести в 2023 году. Драматический театр «Колесо» первый раз принял в нем участие.

Теги: театр Театр Колесо фестиваль

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