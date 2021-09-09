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На самарской набережной у Ладьи состоится кинопоказ «Тишина»
Театр «Дилижанс» открывает юбилейный 30-й театральный сезон премьерой спектакля «Чичиковlive»
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Театр «Дилижанс» открывает юбилейный 30-й театральный сезон премьерой спектакля «Чичиковlive»

9 сентября 2021 13:15
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Театр «Дилижанс» открывает юбилейный 30-й театральный сезон премьерой спектакля «Чичиковlive»

24 сентября 2021 года театр «Дилижанс» открывает юбилейный 30-й театральный сезон премьерой спектакля «Чичиковlive» по мотивам поэмы Н.В. Гоголя «Мёртвые души» (+12). В сценической версии произведения одного из самых загадочных русских писателей будут задействованы все актёры театра.

Автор инсценировки и режиссёр спектакля Евгений Зимин (г. Санкт-Петербург) обозначил жанр постановки как драматический концерт: «Гоголь назвал своё прозаическое произведение поэмой. И, действительно, когда начинаешь читать текст, ты вдруг понимаешь, что он необыкновенно поэтичен. Да, он не написан в привычном понимании нашего стиха, но Гоголь поэтизирует какие-то описательные картины, поэтому многие бытовые детали мы начинаем воспринимать как символы, метафоры, и текст мы читаем как кодовый язык. И я подумал: если в тексте уже заложена поэзия, то здесь же есть и музыка. Поэтому и возникла музыкальная форма происходящего – живой концерт группы «Чичиковband», участники которой во главе с фронтменом Чичиковым рассказывают историю, произошедшую в городе NN. При этом у нас на сцене нет специально приглашённого оркестра, все музыкальные партии исполняют драматические артисты. Живой звук в спектакле всегда интереснее записанной фонограммы, и в нашем случае, когда мы даём инструменты самим артистам, это провоцирует их на импровизацию, провокацию, хулиганство, неожиданные ходы. Ведь и Гоголь был хулиганом. Как бы серьёзно он не относился к своему творению, оно написано с большим юмором, и в то же время - с любовью».

Композитор спектакля – художественный руководитель театра «Дилижанс» Виктор Мартынов. Это уже вторая его совместная работа с Евгением Зиминым: в 2019 году он создавал музыку к спектаклю «Преступление и наказание».

Художник-постановщик спектакля Елена Золотарёва (г. Санкт-Петербург).
Хореограф - Маргарита Красных (г. Санкт-Петербург).

Постановка осуществлена при поддержке федерального проекта «Культура малой родины». 

Спектакль является участником программы «Пушкинская карта».

 

Теги: Мероприятия театр театр Дилижанс

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