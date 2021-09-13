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Состоятся «Большие гастроли» МБУК «Театр Вера» (Нижний Новгород) в Тольятти

13 сентября 2021 11:00
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Состоятся «Большие гастроли» МБУК «Театр Вера» (Нижний Новгород) в городе Тольятти

С 22 по 26 сентября 2021 года состоятся «Большие гастроли» МБУК «Театр Вера» (Нижний Новгород) в городе Тольятти, организованные ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Минкультуры России. В рамках направления по поддержке детских и молодежных театров «Больших гастролей» на сцене МБУИ г.о. Тольятти «Молодежный драматический театр» пройдут показы спектаклей: «Обыкновенная история», «Домик для царя зверей», «Бармалей-Бармалей-Бармалеище», «Майя и К», «Понедельник после чуда», «Денискины рассказы».

«Всероссийский гастрольно-концертный план мы начали активно готовить еще в прошлом году, – отметила Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. – «РОСКОНЦЕРТ» получил свыше 500 заявок от государственных организаций на поддержку гастрольно-концертной деятельности. Такое рекордное количество запросов говорит о том, что потребность в гастролях различных творческих коллективов страны растет год от года. 

Программа «Большие гастроли для детей и молодёжи» стартовала в 2017 году. С тех пор она объединила десятки и сотни детских и юношеских театров по всей стране, став пространством для общения и творчества. В наступившем сезоне зрителей увлекут новые режиссерские идеи и актерские работы, оригинальные костюмы и декорации. Все эти незабываемые эмоции можно будет разделить всей семьей!

Мы делаем еще один важный шаг – начинаем оказывать серьезную поддержку в гастролях частным театрам. Более того, продолжается активная работа для реализации гастрольной деятельности национальных хореографических и хоровых коллективов, вокально-инструментальных ансамблей, оркестров и ансамблей народных инструментов, театров песни и танца. 

По сути, начиная с реализации Всероссийского гастрольно-концертного плана в 2021 году, мы с уверенностью можем утверждать, что Министерством культуры России воссоздается одно из главных достижений прошлого – единая гастрольная система страны, которая формируется по понятным прозрачным правилам и охватывает всю территорию России».

Теги: Большие гастроли гастроли театр Тольятти

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