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Разработка СамГМУ ReviSide помогает снизить тревожность

8 августа 2024 11:15
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Разработка СамГМУ ReviSide помогает снизить тревожность

Тренажер для проведения дыхательных тренингов по релаксации и стабилизации эмоционального состояния ReviSide, разработанный в Самарском государственном медицинском университете Минздрава России, позволяет снизить тревожность и повысить эффективность психологической помощи.  Клинические испытания показали, что после курса тренингов снижается уровень гормона кортизола, сеансы способствуют выходу из стрессового состояния, а эффект есть уже после первого сеанса. Тренинги с помощью ReviSide прошли уже почти 2,5 тысячи пациентов.

В  работе тренажера применяются технологии виртуальной реальности (VR) и биологической обратной связи. На пациента надевают шлем виртуальной реальности, датчик дыхания и он погружается в виртуальную среду. Перед началом сеанса проводится персонализированная диагностика параметров дыхания. В принцип действия ReviSide заложен алгоритм по коррекции и стабилизации частоты дыхания на основе полученных при диагностике индивидуальных показателей пациента.

В ходе сеанса пациенту предлагается изменить виртуальную сцену с помощью корректировки частоты своего дыхания. Например, можно улучшить погоду с дождливой на солнечную. При замедлении частоты дыхания тучи расходятся, погода улучшается, при переходе на ускоренное поверхностное дыхание погода ухудшается. Таким образом в процессе тренингов пациент учится дышать медленнее, закрепляя этот навык в повседневной жизни. Это снижает уровень стресса и стабилизирует гормон кортизол.

«В ходе работы с различными группами, начиная от студентов и заканчивая людьми, переживающими тяжелые жизненные периоды, мы наблюдали положительные изменения в их состоянии, – говорит директор Центра психологии СамГМУ Елена Мазанкина. -  Пациенты, которые прошли тренинг, отметили у себя не только улучшение психологического состояния, но и повышение общего уровня энергии. Тренинг послужил эффективным вспомогательным средством в работе с теми, кто проходил терапию по восстановлению после травм или серьезных переживаний. Занятие в виртуальной реальности помогли быстрее установить важные связи между физическим состоянием и эмоциональным фоном, что позволило клиентам лучше осознавать свои чувства и процесс их обработки. Такой подход делает терапию более комплексной и глубокой, позволяя каждому участнику достигать значительных результатов в своем эмоциональном развитии».

ReviSide рекомендуется применять при таких показаниях, как высокое нервно-психическое напряжение, высокий мышечный тонус, нарушение сна, нарушение питания, появление психосоматических расстройств, долгое восстановительное лечение, повышенная раздражимость, апатия, астения, первичная артериальная гипертензия, первичные функциональные нарушения, вызванные высоким уровнем стрессовой реакции пациента. Также тренажер можно применять при подавленном состоянии из-за сложной жизненной ситуации (развод, потеря близкого человека, тяжелое заболевание, увольнение, финансовые потери), при работе, связанной с высокой эмоциональной нагрузкой и ответственностью.

Сегодня ReviSide используется более чем в 10 учреждениях страны, в том числе в психиатрических клинических больницах Москвы, НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава России, частных клиниках, Центре психологии СамГМУ.

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