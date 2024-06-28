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Разработка самарских врачей позволяет снизить частоту неблагоприятных событий во время операций на 20%

28 июня 2024 14:21
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Разработка представляет собой ПО для голосового ввода информации при подготовке и проведении хирургических вмешательств согласно КПХБ.

Специалисты ИИР СамГМУ совместно с министерством здравоохранения Самарской области и врио министра Арменом Беняном разработали голосовой чек-лист для подготовки и проведения операций. Он позволяет снизить частоту неблагоприятных событий во время хирургических вмешательств на 20% и может быть тиражирован по всей стране.

Разработка представляет собой ПО для голосового ввода информации при подготовке и проведении хирургических вмешательств согласно контрольному перечню хирургической безопасности (КПХБ), состоящему из 21 пункта. В качестве прототипа для чек-листа самарские специалисты использовали контрольный перечень ВОЗ по хирургической безопасности и Европейского общества торакальных хирургов (ESTS), адаптировали его и привели в формат ПО.

Программа уже внедрена в работу медицинских организаций Самарской области, в том числе в первой «цифровой» операционной Клиник СамГМУ с сиcтемой хирургической навигации AUTOPLAN. Результаты опубликованы в медицинском издании «Заместитель главного врача». На разработку получено свидетельство о регистрации.

«Подготовка к операции — очень важный процесс, который при неправильном подходе может приводить к неблагоприятным последствиям и осложнениям. Созданный совместно с коллегами из минздрава чек-лист с адаптированными вопросами и удобным заполнением формы, благодаря голосовому вводу и современным технологиям, позволяет значительно повысить качество подготовки к операциям», — говорит ректор СамГМУ, профессор РАН, заслуженный деятель науки РФ Александр Колсанов.

В коллектив авторов разработки вошли Александр Колсанов, Армен Бенян, заместитель главного врача по медицинской части Самарской городской клинической больницы № 1 им. Н. И. Пирогова Дмитрий Храновский, заведующий кафедрой хирургии с курсом сердечно-сосудистой хирургии ИПО Евгений Корымасов, начальник отдела разработки медицинских информационных систем ИИР СамГМУ Александр Колдов и другие.

«Заполнять десятки пунктов во время операции неудобно, а программа выполняет голосовые команды медработников. Теперь в операционной сотрудники подтверждают пункты голосом, а ответы автоматически фиксируются. Голосовой чат-бот также интегрирован с информационной системой, что позволяет значительно разгрузить медперсонал. Процесс стал более доступным и вызывает меньше сопротивления», — отмечает врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

 

Фото:   пресс-служба СамГМУ

Теги: Медицина Самара

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