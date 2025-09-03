Разработанный в СамГМУ тренажер ReviStabix получил регистрационное удостоверение

114

Тренажер ReviStabix («Ревистабикс»), разработанный в Институте инновационного развития Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (ИИР СамГМУ), успешно прошел испытания и получил регистрационное удостоверение медицинского изделия (Г004-00110-00/03075665). Тренажер предназначен для диагностики нарушений функции равновесия, а также для восстановления двигательной активности, баланса и координации движений. Удостоверение дает право на поставку оборудования в лечебно-профилактические учреждения и медицинские организации Министерства здравоохранения РФ.

ReviStabix - уникальная российская инновационная технология для лечения и реабилитации после острых нарушений мозгового кровообращения, нейрохирургических операций, черепно-мозговых травм, протезирования суставов. Тренажер также применяется после протезирования нижних конечностей, на разных этапах реабилитации и обучения использования постоянного протеза.

ReviStabix помогает в диагностике и мониторинге состояния пациента. Он позволяет разрабатывать индивидуальные программы реабилитации с игровым компонентом и может быть использован на всех этапах восстановления, что обеспечивает охват широкой аудитории пациентов с различными нозологиями.

В состав ReviStabix входит динамическая платформа, которая работает в трех режимах. Она может находиться в неподвижном горизонтальном состоянии для оценки и терапии функции равновесия, в подвижном состоянии для восстановления двигательной активности, баланса и координации движений. Система также позволяет автоматически изменять угол наклона с помощью роботизированного устройства, чтобы тренировать пациента удерживать равновесие и адаптировать его к городской среде.

«Этот высокотехнологичный реабилитационный комплекс полностью соответствует стратегии импортозамещения и создан совместно с ведущими отраслевыми экспертами, – отметил Директор ИИР, директор Федерального центра трансфера технологий в медицине СамГМУ Сергей Чаплыгин. – Cерийное производство ReviStabix запланировано на 2025 год».