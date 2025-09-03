Я нашел ошибку
Билайн запустил новый формат франшизы
Самарские лесники передали 50 кубов древесины и тонну гумпомощи на СВО
Подросткам хотят запретить делать татуировки
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки
Жители Самары и области вновь сообщают о проблемах со связью и доступом к интернету
Россияне стали чаще платить за «друзей на час» и «тест-драйв» собаки
«Единая Россия» открыла регистрацию на первый Всероссийский агродиктант партпроекта «Российское село»
В Самаре стартовало благоустройство общественных пространств в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
В Самаре состоится лекция «Символы самарской резьбы»
Разработанный в СамГМУ тренажер ReviStabix получил регистрационное удостоверение

3 сентября 2025 11:52
114
Разработанный в СамГМУ тренажер ReviStabix получил регистрационное удостоверение

Тренажер ReviStabix («Ревистабикс»), разработанный в Институте инновационного развития Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (ИИР СамГМУ), успешно прошел испытания и получил регистрационное удостоверение медицинского изделия (Г004-00110-00/03075665). Тренажер предназначен для диагностики нарушений функции равновесия, а также для восстановления двигательной активности, баланса и координации движений. Удостоверение дает право на поставку оборудования в лечебно-профилактические учреждения и медицинские организации Министерства здравоохранения РФ. 

ReviStabix - уникальная российская инновационная технология для лечения и реабилитации после острых нарушений мозгового кровообращения, нейрохирургических операций, черепно-мозговых травм, протезирования суставов. Тренажер также применяется после протезирования нижних конечностей, на разных этапах реабилитации и обучения использования постоянного протеза.

ReviStabix помогает в диагностике и мониторинге состояния пациента. Он позволяет разрабатывать индивидуальные программы реабилитации с игровым компонентом и может быть использован на всех этапах восстановления, что обеспечивает охват широкой аудитории пациентов с различными нозологиями.

В состав ReviStabix входит динамическая платформа, которая работает в трех режимах. Она может находиться в неподвижном горизонтальном состоянии для оценки и терапии функции равновесия, в подвижном состоянии для восстановления двигательной активности, баланса и координации движений. Система также позволяет автоматически изменять угол наклона с помощью роботизированного устройства, чтобы тренировать пациента удерживать равновесие и адаптировать его к городской среде.

«Этот высокотехнологичный реабилитационный комплекс полностью соответствует стратегии импортозамещения и создан совместно с ведущими отраслевыми экспертами, – отметил Директор ИИР, директор Федерального центра трансфера технологий в медицине СамГМУ Сергей Чаплыгин. – Cерийное производство ReviStabix запланировано на 2025 год».

Здравоохранение
3 сентября 2025  11:52
Для 12 тысяч жителей Суходола откроется обновлённое поликлиническое отделение
3 сентября 2025  10:54
Ногти часто отражают состояние здоровья, и проблема не всегда в нехватке витаминов. Например, на ногтях могут появиться линии Бо-Рейля.
2 сентября 2025  20:39
Помочь заново выстроить режим дня, включив туда интересные занятия, совместные мероприятия и активности.
2 сентября 2025  17:28
Соглашение о взаимодействии в этих направлениях подписали ректор СамГМУ и генеральный директор ОЭЗ «ВладМиВа».
2 сентября 2025  16:11
Как отметил министр, практическая помощь ординаторов системе здравоохранения была неотъемлемой частью их подготовки.
2 сентября 2025  15:59
Работы на двух этажах отделения находятся на финальной стадии, и уже в сентябре ожидается сдача объекта.
2 сентября 2025  14:38
Это сложная операция, которая заключается в наложении специального устройства - клипсы - на шейку аневризмы с внешней стороны сосуда.
2 сентября 2025  14:33
Врачи любого медучреждения смогут получать доступ к снимкам, оценивать динамику изменений и использовать данные для телемедицинских консультаций.
1 сентября 2025  14:20
Чикунгунья передается не от человека к человеку, а с укусами комаров.
30 августа 2025  19:22
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
В центре внимания
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки
3 сентября 2025  12:35
В Самаре стартовало благоустройство общественных пространств в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области»
3 сентября 2025  12:02
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в связи с Днем солидарности в борьбе с терроризмом
3 сентября 2025  10:26
Фонтан «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» откроют в Самаре
3 сентября 2025  10:07
Новую региональную программу «СВОё Дело. Самарская область» запустил Вячеслав Федорищев
2 сентября 2025  13:00
