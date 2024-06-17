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Путин взял под свой контроль разработку вакцин

17 июня 2024 13:56
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Путин взял под свой контроль разработку вакцин

Президент России Владимир Путин перевел под свой контроль деятельность Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Об этом говорится в Указе президента Российской Федерации.

«Установить, что руководство деятельностью Федерального медико-биологического агентства осуществляет Президент Российской Федерации», — написано в документе. Ранее ФМБА находилось в подчинении Министерства здравоохранения.

ФМБА занимается как атомной и ядерной энергией, так и генной инженерией и синтетической гибридной биологией. За последние годы созданы высокоточные диагностические тест-системы и экспресс-тесты, которые используются в армии для определения опасных инфекций. ФМБА также разработало автоматизированные индикаторы вбросов биологической рецептуры и создало антидот против угарного газа.

В 2020 году ФМБА было включено в борьбу с коронавирусом. Агентство разработало «вирусную триаду»: комплекс препаратов, направленных на выявление, лечение и профилактику коронавируса. Ранее гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт рассказал URA.RU, что в текущей ситуации роль ФМБА и внимание к нему Путина усиливается в связи с угрозами распространения биологического оружия.

Ранее URA.RU сообщало, что ФМБА разработало препарат «Мир 19» для лечения COVID-19. Его действие направлено на высококонсервативный участок гена коронавируса.

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