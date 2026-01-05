Я нашел ошибку
Главные новости:
Пешеход переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал  светофора.
Полицейские ищут очевидцев и водителя, сбившего пешехода и скрывшегося с места ДТП в Тольятти
В этом году заместитель руководителя следственного управления снял с «Елки желаний» письмо 13-летней Алины Асташкиной, которая хотела пообщаться с актерами и попасть на новогодний спектакль, и 10- летней Анастасии Головиной – ее мечтой было цирковое пред
«Ёлка желаний»: Александр Воеводин принял участие во Всероссийской благотворительной акции
Срок исполнения поручения - 1 июня 2026 года.
Путин поручил предусмотреть увеличение размера господдержки семей
На линию выйдут шесть судов — четыре «Нептун» вместимостью 21 человек и два «Славир» вместимостью 10 человек.
 6 января на переправе «Самара – Рождествено» начнут работу суда на воздушной подушке
Которое провел глава Минстроя России Ирек Файзуллин.
Виталий Шабалатов принял участие во всероссийском совещании по вопросам прохождения отопительного периода
Спорт, правильное питание и хороший сон в праздничные дни помогут сохранить уровень энергии и эмоциональное равновесие.
Психолог рассказала, как справиться со стрессом во время праздников
Сейчас на сети региональных дорог задействовано до 407 единиц спецтехники, в том числе 107 единиц — в Самаре.
За сутки дорожные службы региона вывезли с трасс более 960 тонн снега
По информации Приволжского УГМС 6 января в Самаре ночью -8,-10°С, днем -6,-8°С.
6 января в регионе небольшой снег, до -10°С
Психолог рассказала, как справиться со стрессом во время праздников

Спорт, правильное питание и хороший сон в праздничные дни помогут сохранить уровень энергии и эмоциональное равновесие.

Медицинский психолог поликлинического отделения №1 Новокуйбышевской центральной городской больницы Ринатта Рождествина:

"Праздники — это время радости, встреч и удивительных моментов. Однако зачастую они становятся катализатором для проявления раздражительности. В преддверии праздников нередко возникает стресс по поводу подготовки: покупки, планирование, заботы о близких. Все эти обязательства и тревоги накапливаются, создавая перегрузку. В результате даже незначительная мелочь может вывести из себя.

Как справиться со стрессом во время праздников?

Выделяйте время для себя. Найдите время для отдыха и расслабления. Это может быть чтение, прогулка или медитация.
Поддерживайте здоровый образ жизни. Не забывайте о регулярных физических упражнениях, правильном питании и достаточном количестве сна. Это поможет сохранять уровень энергии и эмоциональное равновесие.
Помните, что не все идеально. Позвольте себе быть неидеальным. Праздником стоит наслаждаться, а не стремиться сделать все правильно.
Избегайте чрезмерного употребления алкоголя и сахара. Это поможет избежать дополнительного стресса и усталости.
Поддержите себя с помощью общения. Проводите время с теми, кто вас поддерживает и вдохновляет.

Забота о себе, установление границ и общение с близкими помогут справиться с эмоциональным напряжением. Только так мы сможем насладиться праздниками и сохранить психическое здоровье".

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

