Психолог рассказала, как справиться со стрессом во время праздников

Медицинский психолог поликлинического отделения №1 Новокуйбышевской центральной городской больницы Ринатта Рождествина:



"Праздники — это время радости, встреч и удивительных моментов. Однако зачастую они становятся катализатором для проявления раздражительности. В преддверии праздников нередко возникает стресс по поводу подготовки: покупки, планирование, заботы о близких. Все эти обязательства и тревоги накапливаются, создавая перегрузку. В результате даже незначительная мелочь может вывести из себя.



Как справиться со стрессом во время праздников?

Выделяйте время для себя. Найдите время для отдыха и расслабления. Это может быть чтение, прогулка или медитация.

Поддерживайте здоровый образ жизни. Не забывайте о регулярных физических упражнениях, правильном питании и достаточном количестве сна. Это поможет сохранять уровень энергии и эмоциональное равновесие.

Помните, что не все идеально. Позвольте себе быть неидеальным. Праздником стоит наслаждаться, а не стремиться сделать все правильно.

Избегайте чрезмерного употребления алкоголя и сахара. Это поможет избежать дополнительного стресса и усталости.

Поддержите себя с помощью общения. Проводите время с теми, кто вас поддерживает и вдохновляет.



Забота о себе, установление границ и общение с близкими помогут справиться с эмоциональным напряжением. Только так мы сможем насладиться праздниками и сохранить психическое здоровье".

Фото: минздрав СО