Тольяттинец избил дворника лопатой

В полицию Тольятти поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации с улицы Революционной работника управляющей компании - мужчины 1972 года рождения с травмами, полученными в ходе бытового конфликта.

Оперативники изъяли документацию и опросили в больнице потерпевшего местного жителя, который пояснил, что находился на рабочем месте, когда у него с незнакомцем из-за разных взглядов на уборку придомовой территории возник конфликт, в ходе которого молодой человек нанес ему телесные повреждения черенком от лопаты.

На месте происшествия специалисты экспертно-криминалистического отдела Управления МВД России по городу Тольятти обнаружили и изъяли вещи со следами бурого цвета, похожими на кровь, которые впоследствии приобщили к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

Сотрудники уголовного розыска провели поквартирный опрос близ стоящих многоквартирных домов, установили очевидцев и предполагаемого злоумышленника, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.

В ходе опроса местный житель 2000 года рождения признал свою вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что во время словесного конфликта не смог справится со своими эмоциями, и ударил дворника, после чего ушел домой.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района, СУ Управления МВД России по городу Тольятти в отношении злоумышленника по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», возбуждено уголовное дело. По ходатайству органа предварительного следствия судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.