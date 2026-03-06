Я нашел ошибку
Главные новости:
На территории Самарской области зарегистрировано 37 тысяч женщин-индивидуальных предпринимателей.
Производитель автокомпонентов ООО «УМКА» из Тольятти завершил обучение инструментам бережливого производства и перешел к следующему этапу реализации федерального проекта «Производительность труда».
С 16 по 28 февраля в Самарской области прошёл региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».
С 7 марта до 10 марта изменится схема движения транспорта на участке от проспекта Карла Маркса до улицы Братской из-за проведения аварийных работ на водоводе диаметром 300 мм.
5 марта в САТОБ в честь первого исполнения Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича состоялся показ программы одноактных балетов «Пламя Победы»: «Ленинградская симфония» на музыку Дмитрия Шостаковича и «Дом у дороги» на музыку Валерия Гаврилина.
Заместитель руководителя самарского Росреестра Татьяна Титова ответила на часто задаваемые вопросы по реализации «гаражной амнистии» в регионе.
В Самаре и Самарской области за 2025 год инженеры Билайна значительно нарастили сеть 4G. В среднем новая станция выходила в эфир каждые 24 часа – без перерыва и выходных.
Самарским жильцам расскажут о долгах соседей в домовых чатах
Самарцев приглашают в Дом журналиста на открытие выставки «Фактура энергий. Наставник и ученики»
Аллерголог рассказала об «агрессивных» букетах на 8 Марта
В Самаре в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Останется только имя»
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Глава Самары Иван Носков накануне 8 марта поздравил женский коллектив АО «РКЦ «Прогресс»

182
Глава Самары Иван Носков накануне 8 марта поздравил женский коллектив АО «РКЦ «Прогресс»

4 марта, в преддверии Международного женского дня, глава города Самары Иван Носков поздравил с наступающим праздником женский коллектив АО «Ракетно-космический центр «Прогресс».

 В рамках торжественной церемонии глава Самары вручил Почетные грамоты и Благодарственные письма сотрудницам предприятия, отличившимся в профессиональной деятельности. За многолетний добросовестный труд, вклад в развитие ракетно-космической промышленности и укрепление обороноспособности страны Почетной грамотой III степени Главы городского округа Самара и Нагрудным знаком была награждена инженер первой категории Людмила Горохова. 

 Благодарственные письма и памятные подарки вручены начальнику бюро Антонине Малыхиной и инженеру-конструктору Марии Нуштаевой.

В центре внимания
Обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных пространств на 2027 год начались в Самаре
6 марта 2026  13:47
184
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
6 марта 2026  12:30
186
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
5 марта 2026  12:35
359
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
4 марта 2026  10:00
1602
Сегодня, 3 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил галерею «Виктория», которая 6 марта откроет свои двери для посетителей после масштабной реконструкции.
3 марта 2026  21:51
746
Весь список