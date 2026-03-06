Глава Самары Иван Носков накануне 8 марта поздравил женский коллектив АО «РКЦ «Прогресс»

4 марта, в преддверии Международного женского дня, глава города Самары Иван Носков поздравил с наступающим праздником женский коллектив АО «Ракетно-космический центр «Прогресс».

В рамках торжественной церемонии глава Самары вручил Почетные грамоты и Благодарственные письма сотрудницам предприятия, отличившимся в профессиональной деятельности. За многолетний добросовестный труд, вклад в развитие ракетно-космической промышленности и укрепление обороноспособности страны Почетной грамотой III степени Главы городского округа Самара и Нагрудным знаком была награждена инженер первой категории Людмила Горохова.

Благодарственные письма и памятные подарки вручены начальнику бюро Антонине Малыхиной и инженеру-конструктору Марии Нуштаевой.