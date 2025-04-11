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Проведенная в СамГМУ аллогенная трансплантация вернула пациентку к здоровой жизни

11 апреля 2025 10:10
179
проведенная в СамГМУ аллогенная трансплантация вернула пациентку к здоровой жизни

Врачи Клиник Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) зафиксировали полное выздоровление пациентки после аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток от родственного донора. Операция прошла 30 декабря 2024 года, а спустя 3 месяца очередное обследование показало, что хронический миелоидный лейкоз, который угрожал жизни молодой женщины, полностью отступил.

«Мы наблюдали пациентку и сразу после операции, отмечали отличный результат. По истечении нескольких месяцев после процедуры можем вполне определенно судить, что костный мозг донора полностью прижился. Это называется 100% донорский химеризм, — комментирует заведующий кафедрой госпитальной терапии с курсами гематологии и трансфузиологии, директор НИИ гематологии, главный внештатный гематолог Минздрава Самарской области, профессор Игорь Давыдкин. — В онкологии существуют критерии выздоровления, которые требуют наблюдения за показателями организма пациента в течение пяти лет.  В данном случае, несомненно, будем следовать этим правилам. Но на этом этапе мы констатируем прекрасный результат: никаких злокачественных клеток в организме не обнаружено. Вся иммунная система перестроилась на донорский костный мозг и работает, как в здоровом организме».

Ранее пациентка безуспешно проходила лечение в течение пяти лет, но все примененные методы не смогли остановить прогрессирование заболевания, потому что никакие протоколы лечения не подходили. Тогда в Клиниках СамГМУ было принято решение о необходимости проведения трансплантации костного мозга. Аллогенная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток представляет собой пересадку клеток от здорового донора, который может быть как родственником, так и неродственником. Донором стала родная сестра женщины, что обеспечило высокую степень совместимости донорского материала.

Эта операция стала первой аллогенной трансплантацией, проведенной в Самарской области. Процедура не требует хирургического вмешательства и осуществляется через внутривенную инфузию донорских клеток в стерильных условиях. Такие решения стали возможны благодаря открытию в Клиниках СамГМУ комплекса чистых помещений, позволившего обеспечить максимально высокие стандарты безопасности и стерильности. 

Блок трансплантации в Клиниках СамГМУ уникален для Приволжского федерального округа. Как отметил Игорь Давыдкин, в настоящий момент определяется перечень пациентов, которые также имеют показания для подобных процедур.

“Такие технологии мы реализуем совместно с Национальным медицинским исследовательским центром гематологии. Со специалистами Центра выявляем наличие показаний для таких операций и определяем тех, кто получит это лечение в дальнейшем”, — отмечает Игорь Давыдкин. Возможности Клиник СамГМУ позволяют проводить до 100 трансплантаций костного мозга в год. 

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