Препарат против коронавируса "Мир-19" разрешили для применения в возрасте от 18 до 65 лет

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Препарат для лечения новой коронавирусной инфекции "Мир-19" показан для применения у лиц в возрасте от 18 до 65 лет, следует из инструкции, передает ТАСС.

Курс лечения препаратом составляет 14 дней, лекарство вводится ингаляционно два раза в день, следует из инструкции.

"Препарат применяется ингаляционно с помощью мэш-ингалятора (небулайзера). Препарат назначается в условиях стационара. Препарат принимать два раза в день. Перерыв между ингаляциями должен составлять 7-8 часов. <...> Курс лечения составляет 14 дней (28 ингаляций)", - говорится в инструкции.

Противопоказания

"Мир-19" противопоказан при беременности, грудном вскармливании, а также тяжелом течении коронавирусной инфекции.

"Противопоказания: повышенная чувствительность к действующему веществу и любому другому компоненту препарата, пациенты с тяжелым течением коронавирусной инфекции, беременность и период грудного вскармливания, пациенты, которые на постоянной основе применяют системные глюкокортикостероиды", - говорится в документе.

Также с осторожностью "Мир-19" нужно применять пациентам с аутоиммунными заболеваниями и злокачественными новообразованиями.

Минздрав РФ в среду зарегистрировал "Мир-19".

Фото: Александр Щербак/ТАСС